圖輯》陽明山花季今開幕 花鐘旁櫻花開滿近五成

2026年陽明山花季今開幕，陽明公園花鐘旁的櫻花開了近五成，吸引許多民眾前來拍照。(記者田裕華攝)

〔記者田裕華／台北報導〕陽明山花季今天展開，陽明公園花鐘旁的櫻花開滿近5成，吸引許多民眾上山賞花，還有民眾穿著和服，開心地與櫻花合影。

2026年陽明山花季5日上午在花鐘廣場開幕，將持續至3月15日止，共計39天，適逢春節及228連假，預計湧現賞花人潮。由於陽明山地區道路路幅及停車場有限，花季期間實施交通管制，中興路花鐘往陽明書屋方向將每日管制單行；連續假日仰德大道上山管制點為復興橋頭、至善路二段1巷巷口，管制時段延長為上午7點到下午4點，下山管制點為陽明路一段與中橫街口，管制時段為下午2點到下午6點。提醒有意上山賞花的民眾注意交管，以免陷車陣。

今天白天晴朗炎熱，不少民眾把握好天氣上山賞花，有中年女性穿著和服，開心地與櫻花合影，連參加陽明山花季開幕表演的華岡藝校學生也不忘拍照。

目前花鐘附近的山櫻花開了近5成，至於光復樓與前山公園的八重櫻、山櫻花要再等等，約莫要再2星期才會盛開。

穿著和服的民眾，開心地與櫻花合影。(記者田裕華攝)

陽明山花季今上午在花鐘廣場開幕，將持續至3月15日止，共計39天。(記者田裕華攝)

參加陽明山花季開幕表演的華岡藝校學生，不忘與櫻花合影。(記者田裕華攝)

