圖輯》香港反送中7周年 「612行動」自由廣場風雨無阻記憶抗爭

香港邊青今晚自由廣場牌樓下舉行「612行動─恆裏如已，礪行如始」紀念活動，民眾批著「光復香港 時代革命」旗幟參加活動。(記者塗建榮攝)

〔記者塗建榮／台北報導〕今年是香港反送中運動7周年，香港邊城青年、在台港人今晚(12日)風雨無阻，在台北市自由廣場牌樓下舉行「612行動—恆裏如已，礪行如始」紀念活動，他們撐傘、穿雨衣，甚至戴上防毒面具，一起喚醒香港記憶的片段。

「有啲字開始唔講得，有啲媒體唔見咗，有啲書消失咗。不過，嗰啲痕跡，我都記得。(有些字開始不能說，有些媒體不見了，有些書消失了。不過，那些痕跡，我都記得。)」香港邊城青年在臉書號召6月12日台北自由廣場見。今晚，在台港人、台灣民間團體也來了；有人身批「光復香港 時代革命」旗幟到場。活動前，大家默哀1分鐘。現場布置香港抗爭歷史牆，自由廣場牌樓下則放了巨幅香港地圖，地圖上放著防毒面具、「抗中反壓迫」標語，紀念香港抗爭。

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活動前默哀1分鐘。(記者塗建榮攝)

香港邊青12日於自由廣場牌樓下舉行「612行動─恆裏如已，礪行如始」紀念活動。(記者塗建榮攝)

地上布置的香港地圖放著防毒面具，紀念香港抗爭。(記者塗建榮攝)

地圖上放了「抗中反壓迫」標語。(記者塗建榮攝)

地上布置香港地圖。(記者塗建榮攝)

現場布置香港抗爭歷史牆。(記者塗建榮攝)

民眾帶著防毒面具觀看香港抗爭歷史牆。(記者塗建榮攝)

民眾批著「光復香港 時代革命」旗幟參加活動。(記者塗建榮攝)

現場布置香港抗爭歷史牆，插上光復香港 時代革命」旗幟。(記者塗建榮攝)

香港邊青12日於自由廣場牌樓下舉行「612行動─恆裏如已，礪行如始」紀念活動，地上布置香港地圖及象徵抗爭的道具。(記者塗建榮攝)

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