圖輯》香港大埔宏福苑火災增至13死！疑因「竹棚鷹架」釀成大禍，一名消防人員滅火時殉職

香港新界大埔（Tai Po）地區驚傳住宅區大火，一處擁有8棟高樓住宅、名為宏福苑（Wang Fuk Court）的公屋社區，26日下午突然通報嚴重火警。截至晚間7時為止，這場大火已造成至少13人死亡、28人受傷，其中一名死者是協助滅火的消防人員，另外還有一名消防人員重傷送醫觀察中。香港消防機關也投入大量人力與機械，分秒必爭地從火場內搜救受困居民。

消防隊一共出動760人救援，目前知道的死者，其中9人是現場死亡、4人送院後不治。滅火過程中一名消防員左腳受傷、一人熱衰竭送醫，另有一人不幸殉職。





無論是網路上流傳的現場影片，或是由各大媒體拍攝的實況轉播，大量濃煙從該屋苑內部的大樓冒出，還能明顯看到火舌竄出。根據現場警消初步判定，起火點似乎位於建築物周圍搭建的竹棚鷹架，這是在香港非常常見的建築工藝，也多次登上外媒，被稱為香港特色之一。。

綜合港媒報導，香港消防隊是在下午2時51分，接到來自宏福苑宏昌閣住戶通報，稱發現施工外圍竹棚鷹架起火，緊急趕往現場後，距離報案僅僅11分鐘，就對外通報嚴重火警，而且火勢持續朝向周邊建築蔓延，半小時後整個再次升級警報，消防隊出動多條雲梯車聚集滅火灌救。

逃出大樓的居民回憶表示，自己只看到火舌沿大廈棚架向上衝，僅幾十秒時間過去，整個竹棚陷入火海，甚至從一樓一路竄升到頂樓，而隨著棚架著火、上面許多建築材料開始從半空中散落地面，這些物件很多都帶有火苗、隨風勢向旁邊波及鄰近大廈。

香港新界大埔的宏福苑公屋，26日下午發生嚴重火災，造成至少4死。（美聯社）

警方聲明也提，位於宏福苑內的宏昌閣、宏泰閣和宏新閣居民，曾撥打求救電話告知，表示他們許多人無法自行逃生。

根據公開資料顯示，發生火警的宏福苑，位於新界大埔區、1983年落成完工，屬於「居者有其屋」的屋苑之一，鄰近廣福邨、並屬於該邨的第一期發展，內部共建有八座住宅大樓：每棟高31層、由德榮建築負責施工興建。

地狹人稠的香港，房屋一直非常吃緊，由官方主導的公共屋苑，更是以人口稠密著稱，狹小的公寓內往往居住著多代同堂家庭。根據香港房屋委員會數據，這次起火的屋苑綜合體內，容納接近2000個住宅單位。

香港新界大埔的宏福苑公屋，26日下午發生嚴重火災，造成至少4死。（美聯社）

目前已經知道，此次大火造成4死7傷，其中一名死者是37歲的沙田分隊消防員，在協助滅火過程中因公殉職。目前港府已經在晚間將宏福苑大火，提高到第五級別、也就是香港最高層級的火警警報，因為各棟大樓經過數小時悶燒，迄今為止火勢和濃煙依然非常猛烈。

據了解，目前宏福苑正進行修繕工程，根據官方資料，屋苑從2024年7月開始修葺工程，本次首先著火的宏昌閣，屬於第一批工程，8月底進行外牆噴漿，當時預計、最快明年3月可以拆除外圍竹棚。

