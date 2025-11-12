圖輯／鳳凰還沒來、宜蘭已狂淹「住家車輛快滅頂」 專家揭原因

宜蘭縣蘇澳等地淹水。取自蘇澳鎮公所臉書



睽違58年，台灣再度迎來11月自西南部登陸的颱風，宜蘭被列為超大豪雨降雨警戒，輕度颱風「鳳凰」（FUNGWONG）未登陸，11日宜蘭蘇澳等地已經水淹一片，各地災情不斷，1樓遭大水灌入，車輛也滅頂。宜蘭縣政府宣布12日停班停課。

氣象粉專「觀氣象看天氣」揭露原因，11日在東北季風與鳳凰外圍環流的輻合之下，共伴雨帶襲宜蘭，還會持續到半夜，雨帶整體一整個有「卡」在宜蘭的味道，特別是蘇澳、冬山等地，都降下了破百的時雨量，十分鐘降雨甚至達到20-30毫米，非常驚人。

廣告 廣告

颱風論壇小編家淹慘了「家具水上漂」

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》小編「柏小編」11日晚間發文表示，自己位於宜蘭蘇澳的住家被淹到「半層樓高」，家具全都水上漂，無奈表示：「15年前梅姬颱風的惡夢又重演。」今晨（11/12）該粉專發出最新觀察，「宜蘭地區共伴效應基本上已經結束，劇烈雨勢終於緩和下來！」

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也難逃「鳳凰」肆虐，家裡都淹水。翻攝自《台灣颱風論壇｜天氣特急》

蘇澳火車站前水淹半層樓！軍方派戰車搶救

暴雨重創蘇澳鎮，火車站前及中山路沿線水深達半層至一層樓，根據《青年日報》臉書粉專報導指出，海軍陸戰隊登陸戰車大隊晚間立即派遣AAV7兩棲突擊車，前往嚴重積水處實施救援，展現第一線守護國人的決心。

宜蘭縣蘇澳等地淹水，國軍馳援。取自蘇澳鎮公所臉書

宜蘭縣蘇澳等地淹水。國軍馳援。取自蘇澳鎮公所臉書

回不去了！蘇澳煙波飯店遭泥水猛灌「車泡水」

知名飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下停車場也淹水，房客的車子都「泡湯」，據悉，2、30台車全泡水。旅客哀號回不去了。

宜蘭蘇澳淹水嚴重，民眾直擊一處變電箱突然爆炸，然後整條街一片黑。翻攝Threads/night._.11.5

水深及成人肩膀 路面淹成小河

蘇澳鎮民貴街是淹水重災區，雨勢狂炸導致路面淹成小河，水深一度高達成人肩膀。

宜蘭南方澳華山路一帶滾滾泥流沖入民宅與道路。翻攝臉書

宜蘭南方澳華山路一帶滾滾泥流沖入民宅與道路。翻攝臉書

宜蘭縣蘇澳等地淹水。取自蘇澳鎮公所臉書

宜蘭縣蘇澳等地淹水。取自蘇澳鎮公所臉書

宜蘭縣蘇澳等地淹水。取自蘇澳鎮公所臉書

鳳凰颱風挾暴雨釀蘇澳鎮淹水災情，居民忙著清理家園。廖瑞祥攝

行政院長卓榮泰等視察蘇澳市區民宅淹水及下水道排水改善情形。廖瑞祥攝

鳳凰颱風豪雨，宜蘭冬山二堵、三堵、五十二甲地勢低，至今仍淹水。廖瑞祥攝

宜蘭因鳳凰颱風豪雨淹大水，一群「刺青男團」涉水幫忙當地居民脫困。翻攝自Threads@0423mark_

更多太報報導

吳亦凡驚傳死在獄中 「滿足不了大哥」死因3說法瘋傳！官方開鍘狂刪文

逼12歲女兒日本賣淫！29歲狠母在台灣也性交易被捕 現況曝光

柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」