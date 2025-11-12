圖輯／鳳凰還沒來、宜蘭已狂淹「住家車輛快滅頂」 專家揭原因
睽違58年，台灣再度迎來11月自西南部登陸的颱風，宜蘭被列為超大豪雨降雨警戒，輕度颱風「鳳凰」（FUNGWONG）未登陸，11日宜蘭蘇澳等地已經水淹一片，各地災情不斷，1樓遭大水灌入，車輛也滅頂。宜蘭縣政府宣布12日停班停課。
氣象粉專「觀氣象看天氣」揭露原因，11日在東北季風與鳳凰外圍環流的輻合之下，共伴雨帶襲宜蘭，還會持續到半夜，雨帶整體一整個有「卡」在宜蘭的味道，特別是蘇澳、冬山等地，都降下了破百的時雨量，十分鐘降雨甚至達到20-30毫米，非常驚人。
颱風論壇小編家淹慘了「家具水上漂」
氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》小編「柏小編」11日晚間發文表示，自己位於宜蘭蘇澳的住家被淹到「半層樓高」，家具全都水上漂，無奈表示：「15年前梅姬颱風的惡夢又重演。」今晨（11/12）該粉專發出最新觀察，「宜蘭地區共伴效應基本上已經結束，劇烈雨勢終於緩和下來！」
蘇澳火車站前水淹半層樓！軍方派戰車搶救
暴雨重創蘇澳鎮，火車站前及中山路沿線水深達半層至一層樓，根據《青年日報》臉書粉專報導指出，海軍陸戰隊登陸戰車大隊晚間立即派遣AAV7兩棲突擊車，前往嚴重積水處實施救援，展現第一線守護國人的決心。
回不去了！蘇澳煙波飯店遭泥水猛灌「車泡水」
知名飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下停車場也淹水，房客的車子都「泡湯」，據悉，2、30台車全泡水。旅客哀號回不去了。
水深及成人肩膀 路面淹成小河
蘇澳鎮民貴街是淹水重災區，雨勢狂炸導致路面淹成小河，水深一度高達成人肩膀。
