圖輯／2026新年快樂！台北101煙火「絕美360秒」 5大展演點亮未來

台北101絕美煙火，迎接2026。李政龍攝



今年台北101煙火主題為「SPARK 101」，首度採用低煙煙火，煙火秀長達360秒，5大段落呈現，以煙火點亮台灣未來。《太報》第一手直擊台北101跨年煙火秀，拍攝多幅高清照片，用絕美煙火照迎接2026第一天。

台北101煙火，讓所有到場民眾沸騰。李政龍攝

今年台北101跨年煙火為「SPARK 101」，這一次施放6分鐘，讓不少民眾相當期待。不過31日天氣不佳，北部地區幾乎整天下雨，不少網友憂心，紛紛發文「今天台北的雨再繼續下的話，感覺晚上台北101的煙火不用放了」「今天的台北101煙火會正常舉行嗎？」「今天的晚上的101煙火看起來很不妙」。

台北101絕美煙火，迎接2026。李政龍攝

台北101絕美煙火，迎接2026。李政龍攝

對此，台北101董座賈永婕31日中午發文，直言看起來是老天爺要考驗她們風雨無阻的信念，「那有什麼問題！老天安排的事都是好事！」她強調，「今晚我們煙火依然會綻放，大家風雨同舟一起迎接新年！不慌不忙、迎風破浪！」

台北101今年煙火分為5個段落展演，搭配4個年輕創作者的原創音樂，段落3則混入台灣天團五月天的〈第一天〉音樂，讓情緒HIGH到最高點。

主題：大航海時代 ／ 詹維全〈勇者・啟程〉

輕快的節奏啟航，描繪勇者揚帆、迎向未知旅程的壯麗畫面。旋律充滿探索與前行的力量，搭配煙火明亮又多彩的開場效果，加上「微笑」與「愛心」造型煙火，象徵「以微笑迎接新年、用愛照亮未來」，為2026年揭開最燦爛的序幕。

台北101絕美煙火，迎接2026。李政龍攝

台北101絕美煙火，迎接2026。李政龍攝

主題：民主時代 ／ 賴慕恩〈未完的吶喊 Unfinished Shout〉

強烈節奏與搖滾能量貫穿全曲，取樣「國旗歌」並使用下課鐘聲旋律，喚起許多人共同的成長記憶。煙火以俐落線條及明快節奏連續綻放，簡潔卻震撼，打造出具象徵性與力量感的視覺亮點。

台北101絕美煙火，迎接2026。李政龍攝

台北101絕美煙火，迎接2026。李政龍攝

主題：台味節奏 ／ 五月天〈第一天〉

象徵全新開始與無限希望，明亮吉他與輕快節奏營造滿滿元氣。煙火隨著愉悅旋律奔放，穿插閃耀的點狀特效，讓現場情緒飆升至最高點，一同迎向2026年的「第一天」。

主題：科技之島 ／ 林樺霖〈T-Island〉

T-Island的T同時代表Taiwan與Technology。音樂融合電子合成器與台灣傳統音樂元素，呈現科技與文化的交會，也展現新一代創作技術的多元風貌。煙火以特殊變色效果、噴發式線條及光束，描繪一座充滿未來感的科技島嶼——台灣。

台北101煙火，讓所有到場民眾沸騰。李政龍攝

台北101表示，煙火壓軸的重頭戲則是張富隆的「聲織福爾摩沙」，呈現「多元的土地」主題，融合管弦樂、北管、原住民兒童合唱與國樂，描繪台灣多元文化的深度與魅力，璀璨星環煙火在夜空中層層綻放，最後以金色煙火收尾，象徵土地蓬勃的生命力，也為跨年夜畫下溫暖而動人的句點。

另外，現場約聚集數萬民眾，人潮也湧出至仁愛路一帶，散場時出現不少人潮，也考驗北捷疏運能力。

跨年台北市府場，人潮漫延到光復南路。李政龍攝

跨年台北市府場，人潮漫延到光復南路。李政龍攝

