（圖輯）TWICE抵台全紀錄！子瑜回家美到翻 千名粉絲熱情太感人

TWICE子瑜實在太可愛，在人群中也只能看到她。(記者李惠洲攝)

〔記者李惠洲、廖俐惠／高雄-台北報導〕韓國女子天團TWICE明後兩天在高雄世運主場館開唱，這是她們出道10年第一次在台灣演出，受到高度矚目。除了因病無法出席的彩瑛之外，8名成員今天(21日)分成兩批陸續抵達高雄小港機場，台灣成員子瑜一現身就掀起現場粉絲暴動，紛紛大喊「子瑜歡迎回家」，現場氣氛十分溫馨。

TWICE的MOMO招牌笑容有夠美，眼中只有她了。(記者李惠洲攝)

TWICE粉絲高舉著手機，畫面實在有點恐怖。(記者李惠洲攝)

一張照片當中太多美女了，TWICE的MOMO後面是志效，再來還有定延、SANA、多賢，以及無論如何到哪都優雅的MINA。(記者李惠洲攝)

TWICE世界巡迴「THIS IS FOR」高雄站將在明天起舉行，這是她們首次來台，媒體大陣仗接機，粉絲也從一大早就來等候，迎接TWICE的到來。由於子瑜前天在日本東京參加時尚活動，今天她一人抵達高雄小港機場，讓現場千名粉絲爆發出驚人尖叫、歡呼聲。子瑜身穿白衣、褐色短裙以及絲襪搭配中長靴子，展現「世界第一美」的驚人美貌，她臉露燦笑，親切向粉絲揮手，回家的心情看起來很好。

TWICE的定延揮揮手與粉絲打招呼。(記者李惠洲攝)

TWICE美女太多了，連工作人員都超多。(記者李惠洲攝)

TWICE粉絲一大早就來等，手上還帶著小卡，有備而來。(記者李惠洲攝)

TWICE子瑜簡直太漂亮，旁邊的警察難道不是最幸福的人嗎？(記者李惠洲攝)

TWICE子瑜露齒笑，模樣十分卡哇伊。(記者李惠洲攝)

成員彩瑛昨天傳出因為罹患「迷走神經性昏厥」，因此缺席高雄場演出，其他7名成員志效、娜璉、定延，MINA、SANA、MOMO及多賢則從韓國仁川飛抵高雄，粉絲舉起應援牌力挺「子瑜的姐姐們回家了」、「十年的等待，只為這一刻相見」，成員雖然快步離開機場，不過沿路也揮手與大家打招呼。可惜她們身邊保鑣、工作人員眾多，難以看清每位成員的身影。TWICE即將在明年3月21日於大巨蛋開唱。

TWICE子瑜回家心情看起來很好。(記者李惠洲攝)

TWICE子瑜全妝現身，微笑面對粉絲。(記者李惠洲攝)

粉絲寫著「子瑜歡迎回家」，迎接TWICE的到來。(記者李惠洲攝)

TWICE的子瑜現身小港機場，旁邊的警察隨行戒護，讓粉絲直呼「太幸福了」。(記者李惠洲攝)

TWICE子瑜揮手擋到自己的臉，也不影響她的美貌。(記者李惠洲攝)

TWICE子瑜連撥頭髮都美成這樣，老天爺公平嗎。(記者李惠洲攝)

TWICE子瑜拿著咖色大衣、包包現身，氣質滿分。(記者李惠洲攝)

TWICE子瑜不愧是世界第一美，誰看了都要讚嘆這美貌，而且人美還心善。(記者李惠洲攝)

TWICE粉絲的布條真的太感人，大家真的等了10年。(記者李惠洲攝)

TWICE粉絲都乖乖站好，沒有衝破封鎖線，不愧是有秩序的台灣人。(記者李惠洲攝)

TWICE粉絲人多到連停車場旁都擠得水洩不通。(記者李惠洲攝)

TWICE子瑜在一群工作人員、保鑣的隨行下步出大廳。(記者李惠洲攝)

