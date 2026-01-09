圖／冷氣團持續發威！嘉明湖步道下雪了 一片銀白、灑滿糖霜宛如仙境

記者林盈君／台東報導

全台凍番薯！強烈大陸冷氣團持續發威，台東高山地區受到影響，今（9日）嘉明湖步道、嘉明湖山屋，也迎來皚皚白雪，上午7點到9點左右，高山地區一片銀白，樹上也被染成一片雪白，猶如仙境一般，好像灑滿白色糖霜，既夢幻又美麗，目測積雪約有2到3公分厚，而高山協作員也頂著低溫，揹運食材到嘉明湖山屋。

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

據了解，寒流持續影響台東高山地區，今天上午，嘉明湖步道與嘉明湖山屋，也迎來降雪美景，連同埡口大關山隧道，也布滿積雪。對此，中央氣象署表示，雖然9日冷氣團會稍微減弱，不過受到輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭仍可能下探9度。另外，10日晚間，將再有一波冷氣團接力南下，北部及東半部屆時轉為濕冷天氣，氣溫要回暖恐要等到14到15日。

廣告 廣告

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

強烈大陸冷氣團持續發威，嘉明湖步道、嘉明湖山屋也迎來皚皚白雪。（圖／嘉明湖熊企業社出沒提供）

更多三立新聞網報導

新聞採訪車過彎失控！大力猛撞路邊貨車畫面曝 車頭全爛「下巴」碎裂

約網友吃飯遭下藥！她喝下「甜甜的水」昏迷2天...醒來驚見黏黏分泌物

直播喊「斬首賴清德」！館長陳之漢被起訴理由曝 檢方透露：遭多人檢舉

與隔壁鄰居口角！醉男怒持獵槍「射爆他頭」 最高院駁上訴判12年定讞

