即時中心／林耿郁報導

台2線新北市貢寮區路段，昨（27）晚發生曳引車自撞導致的連環車禍事故。一輛由81年次賴姓女子駕駛的營業用貨車，晚間10時5分行經台2線105.5公里處（宜蘭往基隆方向）時不明原因自撞路旁護欄，之後被另一輛貨車撞上，貨物散落一地、現場一片狼藉。

據警方資訊，在第一台大貨車自撞翻覆後不久，又有第二輛由80年次陳姓男子駕駛的營業貨運曳引車，自基隆往宜蘭方向行駛，經過事故點時與第一台貨車擦撞，造成往基隆方向車道受阻。

警方獲報後前往現場指揮交通，並排除事故車輛；原本維持單線、雙向交通，上午7點半事故車輛被拖走，交通恢復順暢。兩名駕駛酒測值均為0.00mg/L；至於詳細肇事原因仍待釐清。

快新聞／一團亂！新北貢寮深夜「2貨車連環撞」 雙向交通一度中斷

事故貨車被拖離現場。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

