團員合體超過300歲！ 熟女版 BLACKPINK 震撼曝光 80歲國寶歌后也在其中

四季線上／陳軒泓 報導

62 歲張淳淳在 1990 年曾以女團「蘋果派」出道，在女團解散 36 年後，集結 80 歲國寶級歌后楊燕，以及美魔女教主許佳蓉、「插畫界林志玲」珞棋、長腿姐姐小婉和「音樂祭女王」DJ圓圓組限定女團，誓言成熟女版 BLACKPINK，團員年紀加起來超過 300 歲，超萌反差及精神話題十足。

張淳淳（左起）、DJ圓圓、楊燕、珞琪等人組限定女團（圖片提供：張淳淳青春學院）

團長張淳淳透露，成員平均年齡超過 50 歲，卻在練歌、練舞與MV拍攝現場展現驚人體力，連續唱跳拍攝八小時，讓年輕工作人員都直呼不可思議。團員們笑說：「跟淳淳一起做公益，青春、健康、回春一次到位，再累都值得！」最年長的楊燕更在練舞時親手準備低卡點心，讓團員們在排練現場適時地「回血」。

張淳淳號召熟齡姊妹們推出公益單曲（圖片提供：張淳淳青春學院）

身為國際知名肢體與體能訓練老師，張淳淳過往教學生涯星光熠熠，曾擔任李心潔、徐若瑄、金城武、王力宏、容祖兒、伊能靜等數百位明星的專任教師及顧問。但她坦言，這次尚未命名的熟女女團，是她教學生涯中最有意義的一次經驗，「我把一群平均年齡一甲子的姐姐妹妹，教到像 25 歲，連拍 MV 的攝影師都不敢相信，眼前這群連續唱跳八小時的姐姐們，竟然比年輕女孩更有體力與活力。」

有趣的是，這群熟女姊姊們討論許久，團名尚未定案，甚至求助 ChatGPT，給出的團名都不合她們的意，甚至還給了「RE:APPLE」這個幽默的團名，讓她們十分著急公益單曲都錄完了，團名還沒出來，楊燕則指派團長張淳淳邀約吳宗憲給予她們響亮又好聽的團名。

