團圓不增圓 「這樣做」讓您安心圍爐過好年

高榮臺南分院營養科提醒民眾年節飲食聰明選擇，安心圍爐、健康過好年。（圖：高榮臺南分院提供）

農曆除夕，家家戶戶圍爐團圓，餐桌上擺滿象徵吉祥的年節佳餚，在共享幸福圓滿年夜飯的同時，適度留意飲食均衡與攝取份量，透過聰明選擇與清爽烹調，不僅能吃得安心，也能讓健康成為新年最好的祝福。

高雄榮民總醫院臺南分院營養師林玉萍指出，依據每日飲食指南分析，傳統年夜飯常出現三大健康風險，現代人尤其需要提高警覺，包括：要小心鈉與油脂不要攝取過量，也要注意糖分與加工食品會不會偏高，另外很多人進食容易肉類過多、蔬果不足，影響健康。

林玉萍說明，圍爐菜色如烤烏魚子、佛跳牆、紅燒等重口味料理，易造成鈉含量超標，增加高血壓、心血管疾病風險；年糕、甜點與加工食品含糖量高，恐導致血糖波動，對慢性病族群尤為不利；滿桌大魚大肉卻忽略蔬菜與水果比例，造成營養失衡與腸胃負擔。

林玉萍提醒，年夜飯透過聰明調整，在團圓與健康之間取得平衡，建議：採「少量多樣」上菜法，每道菜縮小份量，以蔬菜開胃，避免一開始就大量攝取肉類與澱粉；以魚類、豆腐、豆製品取代高脂肉類，雞肉去皮、豬腳去脂，並以蒸、燉、滷取代油炸。

此外，減少鹽、醬油與味精使用，改以蔥、薑、蒜、香草、胡椒或檸檬汁提味；每餐至少一半以上為蔬菜；年糕、水餃皮或蘿蔔糕可混入糙米、燕麥、雜糧粉，減糖版本搭配蔬菜與蛋白質；先喝湯、吃菜，細嚼慢嚥並使用小盤分食，有助避免過量攝取。

高榮臺南分院提醒，年夜飯不只是味蕾的饗宴，更是家人情感交流的重要時刻。只要多一分留意烹調方式與飲食選擇，就能在團圓歡聚之餘，讓健康不打折、身材不「增圓」。今年除夕，讓圍爐成為迎向新年的美好起點，也讓身心一起「輕盈過好年」。（陳婉玲報導）