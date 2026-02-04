團圓不增圓 高榮南院教您安心圍爐過好年

記者王勇智／臺南報導

過年期間，家家戶戶圍爐團圓，餐桌上擺滿各式豐富年節佳餚；高雄榮民總醫院臺南分院營養師林玉萍提醒，在共享幸福圓滿年夜飯的同時，適度留意飲食均衡與攝取份量，透過聰明選擇與清爽烹調，不僅能吃得安心，也能讓健康成為新年最好的祝福。

林玉萍指出，依據每日飲食指南分析，傳統年夜飯常出現鈉與油脂攝取過量、糖分與加工食品偏高，以及肉類過多、蔬果不足3大健康風險，現代人尤其需要提高警覺；年夜飯不必「少了年味」，而是可以透過聰明調整，在團圓與健康之間取得平衡，建議從以下8個方向著手。

廣告 廣告

林玉萍說明，1、控制份量、分菜進食：採「少量多樣」上菜法，每道菜縮小份量，以蔬菜開胃，避免一開始就大量攝取肉類與澱粉。2、優先選擇低脂蛋白質：以魚類、豆腐、豆製品取代高脂肉類，雞肉去皮、豬腳去脂，並以蒸、燉、滷取代油炸。3、減鹽減醬、清淡調味：減少鹽、醬油與味精使用，改以蔥、薑、蒜、香草、胡椒或檸檬汁提味，醬料分開提供，避免整桌過鹹。4、提高蔬果比例：每餐至少一半以上為蔬菜，選擇深綠、紅、橙色蔬菜；飯後以水果取代甜點，達到每日2至4份建議量。

5、選擇全穀類澱粉：年糕、水餃皮或蘿蔔糕可混入糙米、燕麥、雜糧粉，減糖版本搭配蔬菜與蛋白質更安心。6、善用堅果與好油脂：以核桃、芝麻、南瓜子點綴料理，烹調選用橄欖油、芥花油，並注意油量控制。7、甜點減量、創意替代：以小顆低糖湯圓、水果盤或無糖優酪乳取代高糖甜湯，降低血糖劇烈起伏。8、調整進食順序與速度：先喝湯、吃菜，細嚼慢嚥並使用小盤分食，有助避免過量攝取。

高榮臺南分院提醒，年夜飯不只是味蕾的饗宴，更是家人情感交流的重要時刻；只要多一分留意烹調方式與飲食選擇，就能在團圓歡聚之餘，讓健康不打折、身材不「增圓」。今年除夕，讓圍爐成為迎向新年的美好起點，也讓身心一起「輕盈過好年」。

高榮臺南分院營養科展示健康年菜食材與宣導海報，提醒民眾年節飲食聰明選擇，呼籲民眾安心圍爐、健康過好年。（高榮臺南分院提供）