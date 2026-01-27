團圓餐敘拒酒駕 安全駕駛過好年
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】農曆年節將至，基隆市警察局交通警察隊受陸軍三支部運輸兵群第二營邀請，於115年1月27日9時至11時前往營區對國軍弟兄進行防制酒駕及交通安全專題演講，現場以酒駕傷亡實際案例，讓現場官兵弟兄們深刻體會「酒後駕車」的嚴重性及道路交通處罰條例最新修法將於1月底上路。
駕駛人在酒精催化下，容易影響駕車判斷力、降低警覺性、延長對道路事件發生之反應時間，易發生交通事故，酒後駕車造成許多家庭破碎及生命財產損失，讓民眾深惡痛絕。軍人酒駕除影響團隊榮譽，還要負擔民、刑事責任並且列入汰除的對象，除拒絕酒後駕車也要注意避免「宿醉」駕車。
另外針對立法院於114年10月28日三讀通過道路交通管理處罰條例共16條，本次修法4大主軸「無照駕駛管理」、「酒駕防制強化」、「行人路權保護」及「車輛改裝管理」均提高罰責，預計於1月底正式施行，現場向國軍弟兄逐條說明，避免違反相關規定。
基隆市警察局再次呼籲駕駛人切勿心存僥倖酒駕或宿醉上路，並請落實指定駕駛者不飲酒、利用大眾運輸交通工具、代叫計程車或酒後代駕等措施，警察局也將持續加強酒駕取締執法強度及密度，以維護市民生命、財產安全。
