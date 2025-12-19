團客雖不見！鎌倉仍有陸散客 赴日遊客數再創紀錄

根據日本觀光局的統計2025年截止11月大陸遊客仍赴日遊客中規模最大的群體。（示意圖片／達志影像歐新社）

大陸官方高喊「不要去日本旅遊」，不過日本NHK在知名旅遊景點鎌倉，還是發現不少大陸散客，照舊前往日本旅行。日本公布最新數據，大陸遊客人數雖然有一定程度下滑，但整體而言，今年前11個月赴日旅客人數，已經超越去年一整年，又刷新紀錄。

根據日本觀光局的統計2025年截止11月大陸遊客仍赴日遊客中規模最大的群體。（示意圖片／達志影像歐新社）

在日本政府與大陸官方關係緊張之際，日本旅遊業呈現出複雜局面。儘管大陸官方呼籲民眾「不要去日本旅遊」，實際上許多大陸散客仍選擇前往日本旅遊勝地如鎌倉等地。根據日本最新統計數據顯示，雖然大陸遊客人數增長幅度有所放緩，但2025年前11個月的累計入境遊客已突破3900萬人，超越2024年全年紀錄，其中大陸遊客仍然是規模最大的訪日群體。

在神奈川縣鎌倉市這個被譽為人氣漫畫聖地的觀光景點，NHK發現許多大陸散客依舊按照原定計畫前往日本旅遊，似乎並未受到兩國關係緊張的太大影響。一位大陸遊客表示，他們因為喜愛漫畫和籃球而每年來日本一次，並強調他們熱愛日本。這位遊客認為政治局勢不會影響他的旅行計畫，同時希望兩國能夠保持和平關係。

根據日本公布的數據，2025年11月份大陸來日旅客推算人數為562600人，較去年同期增加了3%。然而，這一增長率相較於過去維持在兩位數以上的成長幅度確實下降許多。在東京熱門景點淺草寺雷門，可以明顯看出陸客團比以往少了許多。春節期間申請日本簽證的人數也從過去一天約50到60件，降至今年的7到8件。

一家甜點店店長表示，與以前相比，現在幾乎看不到團體客人了，散客大概一天也只來一兩組。一位和服租借公司營運經理則感覺營業額大約下降了兩三成左右。儘管如此，2025年11月全球赴日遊客人數仍突破350萬人次，其中台灣遊客排名第三，僅次於南韓及大陸。更值得注意的是，2025年前11個月的累計入境遊客已突破3900萬人，超越了2024年創下的全年歷史紀錄。從整體來看，2025年大陸遊客依然是赴日遊客中規模最大的群體。

