團播不准過度美顏性感！怕帶壞抖內 中國被上車舞氣急祭新規

2025爆紅的抖音曲「上車舞」魔性的節奏與淺白的詞意，為直播抖內、帶貨團主帶來營利豐收，並席捲亞洲各大社交平台，為網友提供新玩法。時隔半年，中國國家市場監督管理總局近日公布新規定《網絡（網路）表演經紀機構運營服務要求》，明確要求團播不應用暗示性語言、動作或虛構親密關係誘導用戶消費，讓粉絲進行打賞排名或攀比，此外，團播的服裝的性感程度、濾鏡與妝容都有嚴格規範。

「上車舞」於2025年下半年在社群平台爆紅，它源於中國團播帶貨的一支互動直播，只要粉絲抖內到一定額度，性感美豔的主播們就會以舞蹈和歌詞邀請粉絲「上車」，為抖內粉絲創造一種專屬尊榮感，提供情緒價值，激起觀眾抖內更多。由於表演模式很魔性，很快就傳遍各大社群平台。

近日，國家市場監督管理總局（國家標準化管理委員會）正式頒佈《網路表演經紀機構營運服務要求》，規定團播需堅持正向引導，不應通過暗示性語言、動作或虛構親密關係誘導用戶消費，不應組織粉絲進行打賞排名或攀比。

此外，在才藝展示上，單次舞蹈需維持2個八拍以上完整動作組合，時長不低於2分鐘。在服裝、妝容、道具上，需大方得體，不得濃妝豔抹、過度磨皮美顏。

國家市場監督管理總局強調，團體直播營運主體內容審核人員應具備相應的政治素養、文化藝術素養、專業知識和內容辨別與風險識別能力，且經過崗前培訓並考核合格後方可拍片，團體直播營運主體應定期對網路主播的行為規範進行內部考核，並建立內部獎懲、處置機制。對於出現違規行為的網路主播，應立即制止，並視情節嚴重程度採取警示、暫停播出、解除合作等處理措施。

相關辦法將於2026年2月1日起正式實施。

事實上，「上車舞」爆紅時期台灣也掀起一波模仿潮，不少台灣網友直奔中國直播間惡搞，利用諧音字，誘導主播點名中共主席習近平「近平，過來，坐下」、「近平，小嘴巴，近平噓！別說話」等等，讓團播慘遭中斷。

