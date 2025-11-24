團結力量大？韓部長：可和台灣合作協商美半導體關稅

美國政府尚未宣布對進口半導體課徵關稅。路透社



美國川普政府對進口半導體關稅的措施仍懸而未決。南韓官員今日（11/24）受訪表示，有機會和台灣一起合作，共同和美國協商半導體關稅。

路透社報導，南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九（Yeo Han-koo）今日接受電台訪問時表示，希望能和台灣合作一起與美國洽談半導體關稅。呂翰九說：「台灣也正在協商，所以南韓和台灣有空間可透過合作一起爭取最優惠待遇。」

南韓日前和美國公布關稅協定最終說明文件。美方表示，對南韓的半導體關稅稅率「不會比其他和南韓規模相當的半導體貿易協議待遇更差」。雖然文字上未提及台灣，但南韓官員表示，意思就是指不會讓南韓在半導體關稅的待遇上遜於主要的競爭對手台灣。

不過南韓官員拒絕證實，是否正和台灣就合作協商進行討論。

受到市場對先進AI晶片的需求增加影響，南韓今年10月出口至美國的半導體晶片量大漲51.2%。

路透社上週報導，美政府官員私下透露，川普對半導體課徵關稅的計畫可能不會在短期內實施，以避免刺激中國。

