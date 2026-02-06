團結台南隊同心站作伙 邱莉莉等20餘位議員參選人攜手登記黨內初選

20餘位現任及擬參選的民進黨市議員，包括議長邱莉莉等人，今日一同完成黨內參選登記，象徵「團結台南隊，同心站同伙。」的決心。 圖：民進黨團提供

[Newtalk新聞] 20餘位現任及擬參選的民進黨市議員，包括議長邱莉莉、副議長林志展、議員李宗翰、沈家鳳、鄭佳欣、余柷青、王宣貿，蔡蘇秋金、謝舒凡、陳秋宏、蔡麗青、朱正軒、黄肇輝、沈震南、周嘉韋、林依婷、李啟維、蔡筱薇、郭鴻儀等人，今（6）日一同完成黨內參選登記，象徵「團結台南隊，同心站同伙。」的決心。

台南市議長邱莉莉指出，這次登記日期剛好是台南市議會辦理尾牙，多數議員都會出席，就挑選今天彼此造勢共同登記。這只是政治工作中會經過的程序。大家在既有的制度下，按部就班完成登記，也彼此打個招呼、互相加油。

民進黨團總召李宗翰補充，台南的政治氛圍一向重視穩定與團結，市議員的角色，最重要的仍是把市政監督好、把地方服務顧好。完成登記之後，大家會回到各自熟悉的工作崗位，繼續面對市民、回應基層的期待。

議員們亦共同宣示，未來將在既有基礎上持續保持與民眾的代議工作，相信許多優秀的擬參選人也都能在認同民進黨理念的前提下持續努力打拼，選舉只是一時，讓接下來的政治過程回到政策與市政本身，讓台南繼續穩穩向前。

