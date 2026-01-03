新年快樂！想確保有個快樂又感動的新年開端，推薦可以去電影院看紀錄片《冠軍之路》，跟滿場觀眾鼓掌重溫中華隊在2024年11月24日世界棒球12強賽擊敗日本、拿下冠軍的狂喜。

這部紀錄片一開場先回顧2013年世界棒球經典賽的遺憾，王建民主投六局沒失分，眼看勝券在握，最終還是留下名言「好想贏日本」。因此2024年球員與教練名單開出後，紀錄片呈現當時社群媒體種種毒舌評論，甚至有人命名為「最弱國家隊」，回頭看這些酸言酸語，都成為紀錄片的笑料諷刺所在，儘管當時球員看了肯定很不舒服。

導演龍男很高明的運用球員下榻的巨蛋旅館長廊，當作情緒轉折的關鍵場景。

在鏡頭剪接下，輸球時的長廊根本就是《鬼店》裡雙胞胎出現的恐怖場景，空洞走廊彷彿有冷風吹過，讓人心寒；但換個時間，同樣這個長廊又變成2024年中華隊監看美國對戰委內瑞拉的爆笑場面，因為美國戰績牽動台灣是否能進入冠軍賽，觀眾看著畫面裡陳傑憲穿著奇妙的「短褲」衝出來說台灣晉級了！笑著笑著，回想起我們這支隊伍的一路艱辛，不時跟著感動流淚。

這部片讓我想到另一部紀錄片《逆轉賽局：鼓勵的力量》，道奇明星游擊手崔亞透納被狂酸最沒價值球員，後來球迷決定支持他，陪著他找回球感，他也真的不負眾望，回到巔峰，整個過程最療癒的是親眼見證奇蹟的道奇球迷們。

就像這次12強讓球迷津津樂道，愛爾達從2024年11月奪冠那天起每天重播冠軍賽，一路播到2025年底，共重播777次，也可說是台灣奇蹟！

球迷如此瘋狂，是因為運動賽事太好看，場上的球員不只是運動員，也都是哲學家，要克服很多心魔。就像林家正說的，棒球比賽的失敗率很高，要怎麼樣把失敗不只當成落敗，每次都要從失敗當中學習到些什麼，所以他總是在關鍵時刻上前跟投手說些話，鼓勵、安撫、給予希望。

台灣一直熱愛棒球，不管喊我們自己是中華隊或是Team Taiwan，棒球已是少數能萬眾一心的全民共識。就像剛結束的嘉義諸羅山盃少棒賽，全台共出動258隊參賽，還有很多球隊搶不到報名的名額，全台灣有這麼多小朋友願意在高溫、寒流、大雨中訓練與拚鬥，球場也成為學校之外的教室，就算他們未來不見得能成為王建民、林家正、陳傑憲、江坤宇，但肯定能更從從容容面對人生挑戰。（作者為作家）