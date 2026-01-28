團結海內外 「法寶」依然在？

（德國之聲中文網）德國巴伐利亞廣播電視台(BR)的專題類新聞播客欄目Der Funkstreifzug以“為黨效勞 - 中國在德國的愛國統一戰線”（Im Dienst der Kommunistischen Partei – Chinas Einheitsfront in Deutschland）為題，主要走訪了在德國北威州首府城市杜塞爾多夫的活躍華人商務人士和相關組織。

其中包括杜塞爾多夫人脈頗廣的胡允慶。他既是中德共創中心（China-Germany Collaborative Center）的創辦人，也是德國中餐協會會長。在德國和中國，胡允慶有廣泛的政治和商務人脈網絡。胡位於杜塞爾多夫的辦公樓裡，掛著不少各類中德交流活動中他站C位的照片。還有一張更吸睛的：他在其中的和習近平的合影。

習近平曾在2021年慶祝中國共產黨成立100周年大會講話中，強調“愛國統一戰線是中國共產黨團結海內外全體中華兒女實現中華民族偉大復興的重要法寶”。

“警僑服務站”受爭議

自2022年以來，獨立組織和海外媒體多次報道過中國在海外設有所謂“警僑服務站”，為海外華人提供一些證件和咨詢服務，但主要以對海外華人群體監視和施壓為目的。中國官方強調此類服務站為私人自願組織，並無官方公派等性質。

2023年5月德國內政部發言人在一次例行新聞會上說，“安全當局仍然認為，中國在德國有兩個所謂的海外警僑服務站。”他說，這些警僑服務站並非有固定地點的辦公室，而是“流動設施”，有中國公民和非中國公民代表中國政府執行“公務”。而德國外交部發言人則表示，“中方在2023年2月初回復說，這些所謂的'服務站'已經關閉。”

同一年9月，中國公安部官網發文“反華組織編造‘海外警察站’西方媒體炮制‘政治大新聞’中國僑民互助平台被抹黑始末”。文中強調，所謂中國“海外警察站"，實為志願者互助平台，並將謠言來源歸咎於位於西班牙馬德裡的非政府組織”保護衛士“2022年9月的一篇報告。指責該報告“斷章取義地摘錄了大量中國媒體的公開報道，捕風捉影、移花接木。”同時指責“保護衛士”本身為長期從事反華活動的劣跡組織。

BR本周最新一期的播客節目中也播出了杜塞爾多夫商務人士胡允慶就海外“警僑服務站”這一現象的看法，他認為“警察站”這一說法有些誇張，據其所知，此類機構更多是代行公證、辦理證件。而他自己成立的"中德共創中心"在首頁上表明公司的職能：憑借多年在德中兩國的各類資源優勢，服務德中兩國政府、企業和社會組織，...是合作共贏的經濟和文化交流平台。

