團結高雄女力！林岱樺提「女性3大守護圈」 支持者興奮喊：打拼最細心

即時中心／廖予瑄報導

今（30）日民進黨高雄市長初選參選人、立委林岱樺在高雄舉辦「女力造勢活動」，表示自己用「長女持家」的心情，提出未來高雄女性的「3大守護圈」，並在現場宣布成立「女力後援會」，展現女性支持林岱樺的團結氣勢。

今日活動湧入高雄各區前來支持的女性，人數破千。林岱樺在活動中表示，自己十分感謝各區姊妹伴的支持，她將以「長女持家」的心情，提出支持高雄女性的「3大守護圈」，包括司法人權、創業與就業支持、安全城市建構，力求全方位照顧高雄女性等，「讓每一位姐妹在城市中都能被看見、被支持、被保障。」這席話，也讓台下支持者們高呼，「我們相信岱樺，她最打拚也最細心。」

快新聞／團結高雄女力！林岱樺提「女性3大守護圈」 支持者高呼：打拼最細心

千名女性到場支持林岱樺。（圖／民視新聞翻攝）

此外，林岱樺也在千名姐妹的見證下，正式宣布成立「女力後援會」，象徵高雄女性將集結出聲，並宣示要以堅定溫柔力量迎接改革的高雄。

