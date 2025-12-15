團膳業指廚餘無人可收 環部：最快本週妥善處理

（中央社記者張雄風台北15日電）民國116年起全面禁止廚餘養豬。針對團膳業者表示廚餘「無人可收」的情況，環境部表示，上週已經積極媒合團膳業者、學校、教育部及各縣市環保局開過2次會，各縣市環保局已經承諾最快本週就會妥善處理。

行政院已拍板自民國116年起，全面禁止廚餘養豬。農業部表示，115年底養豬場所有廚餘蒸煮設備都必須拆除，至於植物性殘渣，不含非洲豬瘟病原，可繼續使用。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部部長、衛生福利部、經濟部、農業部、交通部、國防部及內政部國土管理署就「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告，並備質詢。

環境部長彭啓明會前受訪時表示，考量非洲豬瘟的風險，廚餘養豬的落日期限在明年底；但他也坦言，對於餐飲業而言，禁用廚餘養豬會產生一定的處理成本，每公斤約新台幣2至5元。

彭啓明解釋，餐飲業的清運內容主要分為三類，包含廢油、一般垃圾以及廚餘。實施禁止廚餘養豬時，原本過去廚餘是直接養豬、免費處理，未來則需請乙級清除業者幫忙，因此會有成本產生。

另外，彭啓明說，了解團膳業者近期確實遇到了廚餘「找不到人收」的情況；上週已經媒合團膳業者、學校、教育部及各縣市環保局開過2次會，有討論也掌握情況，各縣市環保局已經承諾最快本週就會妥善處理。

彭啓明提到，目前有廚餘主要是透過焚化、掩埋的方式處理，未來廚餘的處理方式，無論是透過黑水虻、生質能，或是進到焚化爐，都需要一定的處理成本；提醒大眾應藉此機會檢視習慣並減少廚餘產生量，強調只要源頭減量，就不會造成很大的負擔。（編輯：陳清芳）1141215