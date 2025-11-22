團訪巴拉圭外長 江啟臣盼深化合作

立法院副院長江啟臣訪團在巴拉圭停留四天三夜，拜會超過五十位參眾議員。（江啟臣提供）

記者王超群∕台北報導

立法院副院長江啟臣率跨黨派立委訪問巴拉圭，當地時間二十一日拜會巴國外交部長拉米雷斯。拉米雷斯表示，巴拉圭具自然資源，台灣具科技技術，雙方互補性強，盼深化合作，使巴拉圭成為友台國家的示範，並共同為區域安全與全球和平貢獻力量。

江啟臣十六日率國民黨立委洪孟楷、黃健豪、呂玉玲，民進黨立委莊瑞雄、郭昱晴，以及民眾黨立委張啟楷等十四人出訪美國與巴拉圭。訪團二十一日上午前往巴國外交部與拉米雷斯會面，並與駐巴拉圭大使館及技術團成員交流。江啟臣表示，此行首次踏上巴國，感受到當地熱情接待，盼未來推動更多合作計畫，強化兩國人民往來。

拉米雷斯指出，巴拉圭重視自由、民主、人權及法治，與台灣理念相近；巴國將持續支持台灣參與國際組織，期望雙方在全球健康與福祉議題上共同努力。他強調，巴台關係不僅是合作，更應朝示範性夥伴方向前進。

立法院表示，訪團在巴拉圭停留四天三夜，拜會超過五十位參眾議員，全程以警車開道禮遇，使行程得以順利推進。訪團於二十一日下午前往亞松森第四市場與僑胞互動，隨後轉往亞松森國際機場，飛往下一站達拉斯。