團費2萬! 越南員旅18人食物中毒 怒控"領隊不聞不問"

有公司辦員工旅遊，規劃峴港6天5夜遊，一人團費要價近兩萬，並不便宜。結果落地第二天，疑似因為旅行社安排的海鮮餐廳不新鮮，19人出團，有18人陸續出現上吐下瀉，甚至發燒等食物中毒症狀。團員還控訴身體很不舒服，領隊導遊卻不聞不問，甚至到上機前，看大家不行了，才問要不要送醫。

旅客倒在椅上，雙眼緊閉。就算戴著口罩、鴨舌帽，仍遮不住面色慘白。一旁更有人，撐到極限，原地躺平休息。怎麼也沒想到，六天五夜的越南峴港，員工旅遊，19人出去，竟有18人，吐著回國。

投訴民眾：「會吐的人都吐了兩三次，然後之後就開始腹瀉、肚子痛，之後就開始發燒，像我的話就是這樣子的症狀，然後之後發燒是反覆發燒了三次，過程當中導遊跟領隊，都沒有做任何的處理，跟慰問還有關心」





疑似集體食物中毒。員工們22號落地，23號中午，被旅行社安排到海鮮餐廳、晚餐吃龍蝦火鍋，結果因為食材不新鮮，大家沒吃多少，就打道回府。但接下來幾天，同仁們接續出現上吐下瀉，發燒症狀。但最讓他們不敢苟同的，是領隊、導遊，對他們不聞不問的態度。

投訴民眾：「連我們老闆都已經發作了，然後我們老闆已經就是非常擔心，我們的員工如果在飛機上，出現什麼樣子問題會很嚴重，領隊那邊才說，那如果是這樣的話，要不要先去看醫生，可是呢這個同時，他又一直在強調，如果要滯留的話這個費用會很高，一直在用這個費用可能會很高來壓我們，就是想要把我們趕快趕上飛機，他們就沒事的感覺」

員工控訴，有同仁回國四天了，還在拉肚子！這次員旅，老闆找來了二度合作的林軒旅行社，客製化行程，其中兩天，還是自由行。但一人團費要價2萬9千5，以峴港來說，並不便宜，結果不僅眾人吃壞肚子，沒人關心。公司老闆在旅程中，跟領隊約時間協商，結果領隊卻因為去越式洗頭跟用餐，大遲到。





投訴民眾：「慰問的補償金額，那我剛他們提出是團費的15%，他回覆給我的，整個團就只願意付兩萬五千塊，然後還就是一副自己，已經付出很多了」

其他旅行社總經理 陳健欽：「處理的方式其實說句實在是不對，不要把那個行程跟什麼那些，看得那麼重視，還是把客人的健康看得是最重要，客人不健康你後面走行程沒有用，不要都到了最後都要上飛機，你們記得回去看醫生，那這句話就很諷刺了」

旅行社一開始提出6千和解，民眾不願接受，要求3萬6賠償，也沒結果。對此，林軒旅行社僅低調說，業務已經介入處理，不便多做回應。

