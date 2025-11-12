團購美食自己做！芋頭球

芋頭球

基隆團購美食自己做，還可以自己調整甜度～不用害怕太甜膩～材料也不多～快快動手做吧。

食材

芋頭, ３５０g

糖, ６０g

動物性鮮奶油, １００ml

料理步驟





步驟 1：芋頭蒸熟，搗成泥





步驟 2：再加入動物性鮮奶油，糖混合拌勻。（可以戴上手套，用手揉勻）





步驟 3：混合好的芋泥會有點濕，這是正常的。





步驟 4：準備一個有蓋子的容器，把芋泥放入冰箱１小時，再取出整形





步驟 5：冰過的芋泥會變硬些，這樣就很好滾圓了～＊這個大約做６顆，芋頭球吃不完要冰冷藏。＊不建議做多，不耐放。

小撇步

糖量可自行調整。

