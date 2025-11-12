團購美食自己做！芋頭球
芋頭球
基隆團購美食自己做，還可以自己調整甜度～不用害怕太甜膩～材料也不多～快快動手做吧。
食材
芋頭, ３５０g
糖, ６０g
動物性鮮奶油, １００ml
料理步驟
步驟 1：芋頭蒸熟，搗成泥
步驟 2：再加入動物性鮮奶油，糖混合拌勻。（可以戴上手套，用手揉勻）
步驟 3：混合好的芋泥會有點濕，這是正常的。
步驟 4：準備一個有蓋子的容器，把芋泥放入冰箱１小時，再取出整形
步驟 5：冰過的芋泥會變硬些，這樣就很好滾圓了～＊這個大約做６顆，芋頭球吃不完要冰冷藏。＊不建議做多，不耐放。
小撇步
糖量可自行調整。
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：團購美食自己做！芋頭球
台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號
