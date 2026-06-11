團購美食「紅黃綠燈」分類出爐！蜜汁肉乾、蛋捲高熱量警示

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上班族工作壓力大，團購美食成為日常紓壓的一環，但琳瑯滿目的零食點心究竟哪些能安心吃、哪些得小心拿捏份量？彭逸珊營養師將常見團購食品依熱量風險分為紅、黃、綠三個燈號，提醒民眾蛋捲、生乳捲等人氣商品熱量極高。

上班族工作壓力大，團購美食成為日常紓壓的一環。（示意圖／AI生成圖）

營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」指出，在紅燈高風險區，點名蛋捲、千層酥、捲心酥、起司條、蜜汁肉乾及生乳捲等品項，說明這類食品是油脂、糖與澱粉的綜合體，小小一塊熱量極高，容易讓整日熱量攝取超標。

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黃燈區則包含堅果塔、低糖乳酪蛋糕等，彭逸珊指出，這類食品雖具有一定營養價值，但熱量密度偏高，若未留意份量，可能成為無法達到熱量赤字的主要原因。

彭逸珊營養師將常見團購食品依熱量風險分為紅、黃、綠三個燈號。（圖／彭逸珊臉書）

相較之下，無調味堅果、果乾、蒟蒻乾及海苔被歸入綠燈區，彭逸珊表示，這些食品熱量相對較低，只要控制好份量，作為解饞零嘴並無大礙。

針對真的難以抗拒高熱量團購食品的民眾，彭逸珊提供三項實用方法：與朋友或同事對半分食，可直接減少實際攝取熱量；切成小塊分次食用，有助控制每日份量，避免一次吃完；飲品方面則建議搭配白開水、無糖茶或黑咖啡，避免與高熱量手搖飲同時攝取，以免雙重累積熱量。

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