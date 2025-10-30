團購裝潢淪詐騙1／主嫌抓到了！騙百戶裝潢捲億元落跑 費鴻泰無辜遭波及

新北市土城造鎮案「世界花園」今年9月驚爆傳出住戶集體裝潢詐騙案，根據CTWANT獨家掌握消息，目前設計師費姓主嫌已抓到了。（圖／劉耿豪攝）

土城「世界花園」社區9月份傳出住戶集體遭裝潢詐騙，經統計超過百戶受害，另再加上承攬的下包商數間，詐騙金額總計破1億元。原定10月16日議員偕同受害住戶將召開記者會，就在前1天突臨時喊卡，根據CTWANT記者調查，「費姓主嫌抓到了！」而主嫌費敬禹原名為費聿譁，疑似為前立委費鴻泰的姪子。

根據CTWANT得到消息，「世界花園」裝潢詐騙案關鍵人物設計師費敬禹，以假名吳敬禹服務客戶，事發後人間蒸發，原本就是通緝犯的他，隱身躲藏多日，經警方循線偵查，已於新北三重租屋處抓捕到案。目前全案已報請檢察官指揮偵辦，並全力追查金流找出其他關係人是否具共犯結構。

根據台灣高等檢察署通緝查詢系統顯示，去年7月26日，費敬禹因偽造文書遭通緝。（圖／投訴人提供）

此案受害住戶多經由代銷推薦，或是因推出「買屋送裝潢」，找上奧拓公司承攬裝潢工程。由於奧拓公司同時也是該案實品屋設計公司，住戶認為建商合作廠商應有保障，再加上代銷為其美言，奧拓公司保證價格絕對優惠，吸引超過百戶住戶合作，並支付訂金、工程款。

後續奧拓公司再以冷氣將漲價為由，介紹大盤商提供優惠價，要受害人先付款購買冷氣、其他電器產品，讓受害人在工程未達進度前，已支付大筆款項。

根據受害住戶自行統計，該社區約有140戶以上與奧拓公司簽訂裝潢合約，合約金額在30~160萬元間。另根據住宅消保會統計，有前往申請調處僅79戶，平均支付約80萬元，外加電器代購金額平均約支出20萬元。

除了裝潢住戶，下包工班也多人受害，住保會觀察表示，此案戶數多、承攬下包業者也眾多，但有不少工班師傅不想再投入時間心力追訴，認賠心態多，也不願至住保會登入資料，廠商的受害金額較難估計。

目前住保會僅掌握的木工、系統櫃、水電、冷氣等少數幾家業者，奧拓拖欠尾款金額約900萬元。不過記者詢問到另外一批工班業者欠款共有1500萬元，實則難以估計。

「世界花園」今年剛落成交屋，花崗石建築外觀，還有超大中庭公園，相當氣派，很難想像裡頭竟有百餘戶裝潢爛尾。（圖／劉耿豪攝）

而其中關鍵人物為奧拓設計師費敬禹，以化名「吳敬禹」招攬業務，2024年7月即遭通緝，過去他曾涉嫌多起侵占、偽造文書案件。

不過，費敬禹還不是他原本的名字，他的原名其實是費聿譁，2005年就有詐騙紀錄，2019年，費敬禹更因工程糾紛登上新聞版面，他自稱是立委姪兒，擔任室內設計師承攬建案實品屋裝潢，卻詐騙承包商的血汗錢。

當時承包商指控，費姓設計師發包工程後，向建商領款，但卻捲款落跑，工班們裝潢好卻領不到錢，面對下游廠商逼債，有人借錢，有人走投無路，甚至走上絕路，利用這樣手法騙了好幾個建案工班，不法所得破千萬。

根據CTWANT記者調查，費鴻泰家族侄兒輩皆叫「費聿X」，如費鴻泰的兒子費聿德，費鴻泰的姪子、饒舌團體成員費聿鋒，此案主嫌費敬禹原名費聿譁，疑真如他所言是「立委姪子」。對此，費鴻泰回應表示沒聽過這人，本家親戚很多，絕大部分都沒有往來。

對於費敬禹過去曾自稱是「立委姪兒」，前立委費鴻泰回應，家族人口眾多，不認識。（圖／報系資料庫）

據了解，事發後，費敬禹消失，而負責人林峻宏夫婦則哭訴是費敬禹捲款跑路，稱他們也是受害者。

費敬禹左手向裝修小白屋主們收裝修款，右手則是找工班施工，拖欠工程款，他要求住戶將支付家電款項匯入媽媽「吳美秀」帳戶，恐拖累高齡80歲的母親吳美秀。

住保會公義律師黃雅筑分析，如果是因為設計公司後續經營不善導致「現場確實有施工，只是沒做完」，設計公司負責人或設計師要成立詐欺罪較爲不易，結果將導向民事糾紛；不過若是以採購家電冷氣為由收取款項卻未提供，屋主們可依照民法相關規定要求返還款項，又若一開始就沒有為屋主們採購家電冷氣的能力與意願，則仍可能構成刑事詐欺罪，甚至是帳戶持有人若知情，亦可能列為共犯，就看檢察官偵查以及追查金流的結果。

一位受害住戶表示，目前多數住戶裝潢進度都僅施作到天花板、隔間、部分地板，但是很多人卻已支付超過裝修契約6~9成，僅剩尾款未支付，甚至有住戶因過度相信代銷的推薦，連正式工程合約都沒有簽訂。

然而，住戶請其他設計公司重新評估，幾乎都建議全部拆除重新來過，給奧拓公司的款項不僅討不回，還要重新再額外支付一筆裝修費用來解決問題，讓住戶欲哭無淚。

他們因此呼籲，「奧拓公司企圖用已動工假象，混淆檢警偵辦，將事件導向單純的消費糾紛，懇請檢警切勿聽信奧拓一面之詞。」

