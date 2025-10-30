團購裝潢淪詐騙2／代銷眼皮下行騙！主嫌進駐社區大廳攬客 實品屋成詐騙工具

黃阿姨原以為建商代銷推薦合作的裝潢業者，應該是安全無虞，結果還是碰到裝潢蟑螂，相當無奈。（圖／劉耿豪攝）

土城「世界花園」社區傳出住戶集體遭裝潢詐騙，經統計超過百戶受害，遭詐金額恐破1億元。受害住戶之一的黃阿姨，接受CTWANT採訪表示，「當時就是怕找到不肖業者給你亂開價或做一半跑掉，想說有跟建商合作的廠商，應該沒問題」，沒想到最後還是踩雷，總工程款88萬元，她已支付55.6萬元，但目前完工進度頂多只做了1成。

教職員退休的黃阿姨，目前居住在新北三峽，2021年到土城看房買房，為的就是日後方便至鄰近的土城醫院回診，因此鎖定捷運海山站步行7分鐘距離的「世界花園」入手。原本應該在今年交屋、年底前能開心入住，卻被不肖裝潢業者奧拓設計公司打亂了計畫。

廣告 廣告

CTWANT跟隨黃阿姨腳步，進入「世界花園」社區，花崗石結構外觀，加上挑高大廳，十足氣派，很難想像裡頭竟有百餘戶裝潢爛尾。

經查「世界花園」基地面積約6080坪，共有5棟地上24層、地下5層建築，總計1510戶住家。

「金城舞」系列是土城超大造鎮案社區，其中系列5的「世界花園」總計有1510戶住家，如今爆出約有140戶裝潢爛尾。（圖／劉耿豪攝）

據了解，百戶受害者遭詐過程、金額略有不同。接受訪問的黃阿姨，則是在今年初驗交屋前夕，向社區櫃檯詢問推薦的裝潢廠商，於是代銷小姐介紹了他們的樣品屋設計廠商奧拓公司，並將設計師吳敬禹（又名費敬禹、原名費聿譁）的LINE推給了黃阿姨。

接洽初期，都沒有異樣，態度和服務一切正常，吳敬禹還找了驗屋公司協助黃阿姨驗屋，並提供驗屋報告。黃阿姨表示，3月已先支付了7萬元的訂金，含驗屋費與設計費，約定如果最後裝潢有給奧拓公司服務，該筆款項可從工程款中扣除。

7月30日正式簽裝潢約，3房1衛含4台冷氣，總工程款88萬元。接著以進料為由要求轉帳48.6萬元，加上前面訂金，黃阿姨總共付了55.6萬元。

黃阿姨表示，9月15日前設計師都還有回應，由於跟社區住戶不太熟，9月17日社區召開協調說明會，她也完全不知情，直到9月22日聯繫不到設計師，手機也成了空號，他前往社區遇到住戶，一問之下才知道「出事了」。

據了解，由於大多住戶都還沒進住，頂多偶爾來看一下裝潢進度，因此消息難以同步，直到9月初，還有住戶一口氣匯了90萬元給奧拓公司。

黃阿姨回憶，雖然已完工，但還有餘屋在銷售，所以社區大廳今年初一直都有代銷在服務，8、9月在大廳都還能看到「買屋送裝潢」的廣告，有陣子奧拓公司也是長駐在大廳，直接招攬生意。

黃阿姨秀出手機，當初就是在大廳的代銷小姐推薦奧拓公司，並直接把設計師Vincent(費敬禹)的line傳給他。（圖／劉耿豪攝）

住保會顧問吳翃毅也證實，確實有部分住戶是「買屋送裝潢」的受害者，據了解，建商贈送裝潢工程價值88萬元，已購戶可從代銷配合的幾個裝潢業者中，自行挑選由哪家服務。因奧拓公司有幫建案設計實品屋，設計師吳敬禹甚至人就在現場說明，保證一模一樣，有不少人最後選了奧拓公司。

直到9月，奧拓公司被踢爆已確定無法承攬，已購戶拿著奧拓公司給的設計圖找其他業者估價，回覆要170萬元才能施作，住戶希望建商能負擔這筆費用，結果建商只願支付88萬元，多出的金額要住戶自己吸收。吳翃毅表示，這類因「買屋送裝潢」的受害者，最後可能打算提告的是建商。

9月起，住戶陸續發現工程沒有進度，9月17日議員協助舉辦協調會，不過奧拓皆未到場，僅派委任律師出席，不過仍持續要求追加款項。（圖／投訴人提供）

據了解，目前受害住戶高達約140戶，卻組不起自救會，一位受害住戶就表示，人多嘴雜，每個人的契約、金額、金流、受騙過程，甚至家庭狀況都不同，有些人光是要再拿錢裝修就很辛苦，更不想再共同負擔律師費用打官司；受害人裡也有企業主、具身分地位的人士，也不想因此曝光，所以自救會一直組織不起來，目前只有約70戶有去報警。

對於網路上都可查詢有證照的合格業者，黃阿姨最後拉著記者強調，每個人對於網路的使用能力不同，而且都很單純以為有人介紹比較放心，政府應該要在每個交屋社區都張貼警語，附上查詢合法裝修公司的方式，是最直接有效的傳導，希望不要再有人受害。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

團購裝潢淪詐騙3／「一批騙完找下批」下包商也受害 水電心酸嘆「被當共犯」

王子偷吃粿粿！品牌方再揭黑歷史「沒職業道德」：感情世界跟工作態度一樣

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 離婚5年主播嘆：婚離完再大方談好嗎？