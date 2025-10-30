團購裝潢淪詐騙3／「一批騙完找下批」下包商也受害 水電心酸嘆「被當共犯」

根據CTWANT記者調查，設計師費敬禹（原名費聿譁）早在2019年時被工班指控，向建商領款，沒給工班就捲款落跑，如今又以同樣手法詐騙消費者和工班。（圖／投訴人提供）

土城「世界花園」社區驚傳裝潢詐騙案，不只超過百戶住戶受害，下游承包廠商也損失慘重，一名窗簾業者就告訴CTWANT記者，「一批（工班）騙完不付錢，就會找第二批施作，因此也不知道總共到底有多少業者受害！」

9月19日，一位窗簾業者在臉書發出聲明稿，強調與土城「世界花園」社區裝潢詐騙案的吳姓設計師沒有親屬關係，並表示自己也是受害工班之一，「付出了多月的努力不但付諸流水，收不回工程貨款，還背上了鉅額負債。」

下包商表示，奧拓不付款後，廠商也不願意做，就會再找其他業者接手，社區高達百戶的案量，受害廠商有多少難以估算。（示意圖／趙世勳攝）

記者循線找上該名業者，C小姐無奈表示，去年5月即認識奧拓設計公司林姓負責人和吳姓設計師，已經合作過其他案子，固定月結30天後付現，付款也都正常，所以不疑有他，就跟著奧拓公司一起到了「世界花園」，甚至連長春路新設置的展廳，窗簾工程也是他們負責，含長春路案場，奧拓公司總計積欠款項共155萬元。

根據C小姐說法，長春路展廳是今年7、8月布置的，推測即是為了接待「世界花園」住戶。「我們算是廠商中受害金額較少的，系統櫃快500萬，木工400多萬，水電快300萬，冷氣200萬。」「一批(工班)騙完不付錢，就會找第二批施作，因此也不知道總共到底有多少業者受害！」

據了解，事情爆發後，有的下包商希望能繼續完成工程，但受害住戶已經對奧拓和他的工班不信任，甚至傳出工班要進屋拆建材，最後雙方難合作。（圖／投訴人提供）

而根據住宅消保會所掌握到的另一群工班，系統櫃、木工業者各遭欠300萬元，水電業者280萬元，冷氣業者30萬元。

住保會顧問吳翃毅觀察，下包業者認賠的心態居多，因為知道債權人相當多，這筆爛帳很高機率要不回，認為倒不如把心力放在其他案子，有些有去警局報案，但大多不願來申請調處，因此受害廠商數量和金額難以估算。

住保會轉述一位水電老闆的心聲，他們一家三代從事水電工程，第一次發生這種情況，而且只要有人報案，他們的帳戶就會被凍結3天，現在帳號時不時就被凍結，他還要去借錢付薪水給師傅，覺得很心酸。

據了解，奧拓跑路後，許多下包商願繼續接手施作，而受害住戶也想趕緊搬進新房，但工班沒拿到錢不可能再自掏腰包，受害住戶也覺得要多付一筆，甚至還出現工班假藉續作工程的名義，要進入住家把材料全拆走，以減少損失，讓同為受害者的雙方，不僅難達成共識，還因此有了嫌隙。水電老闆認為，有些人把他們視為共犯，在「世界花園」根本招攬不到案子，他也很無奈。

住保會顧問吳翃毅建議，裝潢使用住保履約，工程款放在信託帳戶、依工程進度付款，最能避免業者捲款而逃。（圖／CTWANT資料室）

住保會顧問吳翃毅就建議消費者和廠商，裝修工程選擇住保履約，將工程價金先放銀行信託，雙方依各階段完成驗收後再給付階段工程款，對屋主或下包商來說，匯入銀行保管的信託專戶，非私人帳戶，即能確保裝潢公司不會中途捲款。

