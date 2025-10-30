團購裝潢淪詐騙4／代銷、裝修合作退佣行情曝光 傳基層沒拿到錢嘆「衰小」

受害住戶表示，當初去參觀時，設計師費敬禹（原名費聿譁）就在實品屋內幫忙介紹，還有代銷幫忙推薦。圖即是奧拓設計的實品屋和費敬禹。（圖／投訴人提供）

土城「世界花園」裝潢詐騙案，住戶經由代銷推薦與奧拓公司合作，住戶控訴，事發至今，建商、代銷不聞不問。根據CTWANT記者調查，代銷和裝潢業者合作，一般退佣行情約5~8%。知情人士透露，「此案代銷底下的專案和銷售，根本沒拿到錢！」

此次詐騙社區為知名建商「茂德機構」於新北土城暫緩重劃區推出的大型造鎮案「金城舞5-世界花園」，基地廣達6000坪，共 1510戶住家。成屋後委由「家河廣告」負責銷售，並於2025年7月交屋。

根據調查，奧拓設計由林峻宏於去年6月以10萬元資本額成立，底下僅一名設計師，便是吳敬禹（又名費敬禹、原名費聿譁）。今年2月，林峻宏同樣又以10萬元資本，再成立家創無限。另有住戶提供資訊，吳敬禹還有另一張品澄設計公司的名片。

除了「世界花園」，奧拓公司和家創無限公司今年5月還幫新北市五股「芳洲漾」接待中心舉辦母親節活動，帶民眾以VR虛擬體驗未來的家，教大家如何巧用鏡面、光線、動線讓空間放大。此外，三重的「公園yoyo」建案也有奧拓和家創的影子，兩案建商皆為漢翔開發，一樣屬茂德機構，代銷同樣是家河廣告，慶幸的是，目前尚無該案消費者指控受害。

奧拓今年5月還在「芳洲漾」建案舉辦活動，該案同樣是茂德機構和家河代銷的案子。（圖／投訴人提供）

知情人士告訴CTWANT記者，此案代銷人員是他朋友，日前一起吃飯時，還一臉憂愁怕被告，他透露，每戶有5~10%退佣，住戶的訂金入帳就收佣，但下面專案、銷售根本沒有拿到獎金，上面有沒有拿到就不清楚，覺得很「衰小」。

一位住戶也證實，代銷曾經有跟住戶承認，「100萬裝潢款可賺5萬」，所以他們很積極幫奧拓推業務。

他更抱怨，當初家河代銷人員多次主動致電住戶，推薦奧拓公司，甚至建案中展示的實品屋也由奧拓施工，如今受害戶尋求代銷與建商協助，卻僅得到「我們和奧拓不熟」的回應，態度冷漠，引發住戶極大不滿。而建商茂德對此案也表示只是跟家河代銷簽約，沒辦法干涉家河代銷要跟誰合作、請誰來裝潢樣品屋銷售，因此幫不上忙。代銷、建商都兩手一攤，不聞不問。

另一位裝修業者就分享，裝修、冷氣、家電、家具等業者聯手組隊向代銷提案在業界是常有的事，「不過通常代銷選擇合作廠商，都會以價格低、退佣高的對象合作，會真的注重產品和售後服務的很少，退佣獎金5~8%是行情。」

這位裝修業者，在全台北中南都有分公司，業內算頗具規模，以他這種規模，都難打進代銷體系，「需要層層關係，其中利益掛勾太大。」他說。

另一位上市建商銷售業務高層就直白表示，通常小代銷找裝潢公司，根本沒有什麼很嚴格的遴選機制，有認識熟的就找來合作了。

他分析，建商立場通常不太想多做裝潢，施工期長、工項更繁瑣、驗屋項目也更多，大多都希望房子賣掉就好。現在為了好銷售而送裝潢，如果是建商的策略，通常會以建材提升的概念去做，項目含在房屋買賣契約當中，也因為交屋量大，為了方便施工，通常不能客變；但若是代銷的銷售策略，裝潢合約就會像此案，由消費者自行與裝潢公司簽訂。

他進一步說明，合約跟誰簽，錢就應該入到誰帳戶，未來風險承擔也就該由誰負責。初步研判，此案建商茂德機構應該不知情，應是代銷與裝潢公司的合作，在挑選廠商上的疏失。而裝潢業者可能一開始欣喜接了百戶案，但後來發現量太大吃不下來，索性選擇倒閉跑路，跟小建商出問題的縮影是一樣的。

受害住戶特別感謝議員林銘仁，教大家怎麼寫存證信函和報案，分析之後該如何面對法律訴訟過程。圖為林銘仁議員辦公室主任李振銘。（圖／投訴人提供）

新北市議員林銘仁表示，鑑於本案受害者眾多，已經發函要求新北市警察局刑事警察大隊以專案辦理，主動移送地檢署擴大調查，釐清裝修公司、代銷公司與建設公司之間是否有利益輸送的關聯，防止業者惡意脫產或潛逃，避免更多民眾受害。

