團購裝潢遭詐騙 設計師捲捲億元落跑 上百戶受害

社會中心／綜合報導

新北市土城一處社區傳出住戶集體遭裝潢詐騙，統計超過百戶受害，另再加上承攬的下包商們積欠工程款，詐騙金額總計破1億元。設計師主嫌以假名吳敬禹服務客戶，卻捲款蒸發，住戶氣得組成自救會報案，日前終於在三重逮到人，發現還是一名通緝犯。

明亮格局、白色搭配木質調優雅裝潢，看起來美輪美奐，讓屋主們好心動，一起團購裝潢。沒想到，卻遇上詐騙，錢付下去了，卻變這樣！

電線外露，只有一面白牆，有的更誇張，連地板都沒好，施工廢棄物堆整間，完全無法入住。有住戶發現不對勁，連繫裝潢設計公司，沒想到，對方早已消失。

廣告 廣告





上百戶團購裝潢遭詐騙！ 設計師捲款億元落跑

上百戶團購裝潢遭詐騙！ 設計師捲款億元落跑。（圖／民視新聞）





受害住戶相當憤怒，背了沉重房貸，有家歸不得，有的還要自己去外面租屋，壓力不小。位在新北土城這處社區，多達上百戶住戶，聽信代銷業者，向奧拓設計公司買裝潢，每戶50萬到200萬不等，累計上億元裝潢費。結果對方涉嫌假動工、捲款落跑，就連水電、木工等下包工班也一起受害，被積欠大批工程款。

住戶成立自救會，並趕緊報警，警方這個月在三重抓到費姓設計師主嫌，一查還發現是通緝犯，過去曾自稱是費鴻泰姪子，用名號招搖撞騙，早已有詐騙紀錄，如今又改姓"吳"繼續騙！





上百戶團購裝潢遭詐騙！ 設計師捲款億元落跑

上百戶團購裝潢遭詐騙！ 設計師捲款億元落跑。（圖／民視新聞）





奧拓設計公司，5月曾發出聲明，強調沒有詐騙，但現在公司已經不在了，負責人另外成立其他公司。住戶們這回站出來，除了想討回自己的血汗錢，也希望不要再有人受害！





原文出處：上百戶團購裝潢遭詐騙！ 設計師捲款億元落跑

更多民視新聞報導

川普開出「空白支票」挺高市 美日同盟邁入黃金時代

泰高速公路驚傳5車連環撞 護理系女學生下車救人慘被撞死

屏檢偵結罷綠委伍麗華「不實連署」案 國民黨組發會副主委獲50萬交保

