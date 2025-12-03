團隊工作氣氛悶到爆？主管必學「三明治早會」3步驟愉悅展開工作

工作氣氛容易影響成效，主管該如何激勵團隊呢？讚美激勵經營顧問，日本讚美達人協會特別認證講師中村早岐子於《向下讚美》一書中，將「讚美學」化為7大領導原則、9種真誠讚美 x 5種理性檢討，只有當「讚美」和「檢討」取得平衡，才能激勵人們成長，就能成為令下屬信任的領導者。以下為原書摘文：







上班舉辦「三明治早會」



有不少人來諮詢我， 想知道如何改變氣氛緊繃、寂靜無聲的職場氛圍。這時， 我最推薦的就是「三明治早會」， 這個方法很簡單， 效果也非常明顯，建議大家試試看。

廣告 廣告

三明治早會的步驟：

領導者的讚美問候 傳達必要事項 Good&New

首先， 領導者要面帶笑容， 開朗的跟大家打招呼：「早安！ 今天也精神飽滿的工作吧！」

接著， 傳達當天的報告事項、注意事項或營業目標等， 和每個員工共享所有的資訊。應該會有「開了新的分店」這種令人開心的報告，也會有「這個月的業績沒有達標， 請大家各自想一想是什麼原因」這種壞消息。

就算是報告的內容再怎麼嚴肅， 也要迅速調整心情， 進入「Good&New」環節 領導者要營造出容易開口說話的氣氛， 帶著笑容點名部屬說話。

「請大家分享在過去一天內發生的好事或新的發現。今天， 我們就請山本先生來說說。」像這樣，在「Good&New」環節中，邀請一位成員以1分鐘的時間和大家說說「好事」或新的發現」。如果可以事先安排順序，可以進行得更加順利。





手上可以拿著「橡膠毛毛球」



若團隊成員很多， 因為可能會有人不擅長在眾人面前說話， 這時也可以5～6人為一組。大家圍成一圈， 輪流發表。這個時候， 如果說話者手上可以拿著「橡膠毛毛球」（Kush Ball）， 說完之後， 把球交給下一位，可以讓氣氛變得更熱烈。

發表的內容可以是與工作相關的事， 也可以是興趣或家人等私人生活的話題。「昨天，我去看了最近很紅的電影」或「早餐的麵包很好吃」之類小事也可以。

「我終於把一直卡關的合約簽好了。」

「我從使用者那裡聽到了很好的回饋，非常開心。」

「我聽說有家義大利餐廳很好吃，所以就去試試看，果然非常好吃。」

「最近我迷上保齡球，還買了自己的球。」

聽眾要以正面、肯定的態度專心傾聽，說完之後大家要一起鼓掌。像這樣，以帶著笑容打招呼作為開頭，然後，以面帶笑容的「Good&New」收尾， 便是三明治早會。其間就算參雜著壞消息， 也可以帶著好心情展開一天的工作。





「Good&New」活化團隊氣氛



「Good&New」是美國教育學者彼得．克萊因（Peter Klein）所設計的， 具有活化組織、促進溝通的效果。事實上， 很多美國企業都採用這個方法，在日本也有越來越多企業導入。

剛開始， 大家可能會覺得「沒有發生什麼好事啊」， 很難找到可以分享的內容， 但只要持續進行下去， 團隊成員的想法就會改變， 即使只是平凡無奇的一天，也會正向的認為「今天能安穩度過，真是太好了」。

「Good&New」能讓大家意識到，如果從與過去不同的角度來看待事物，就會發現不管發生什麼樣的事情，都有其正向積極的一面。持續進行這個活動， 可以讓成員變得正向積極， 進而活化整個組織的氣氛。可能的話， 最好每天進行， 如果有困難， 也可以固定在每週的某幾天實行。

（本文摘自／向下讚美：給對情緒價值，不尷尬的職場溝通術／寫樂文化）

快加入《優活健康網》line好友，揪好友玩失智症小測驗，還可抽$5000 LINE POINTS！

看更多優活健康網相關報導

你會和老闆交換LINE帳號嗎？聊天做到「2關鍵」讓老闆有意栽培你

工作多年卻原地踏步？機車行老闆的「守破離哲學」3階段提升競爭力



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為團隊工作氣氛悶到爆？主管必學「三明治早會」3步驟愉悅展開工作