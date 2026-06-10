團隊開練迎戰端午 竹市143隊備戰龍舟賽
距離「2026新竹市端午節龍舟競賽」登場僅剩不到10天，目前143支參賽隊伍已陸續進駐南寮舊漁港展開實舟訓練。每日從上午至傍晚，港區水面上皆可見各隊來回操槳、調整節奏，鼓聲與吶喊聲此起彼落，選手們全力衝刺、積極備戰，為即將到來的年度水上盛事暖身，也讓端午龍舟賽熱血氛圍持續升溫。
市長高虹安表示，今年龍舟競賽報名隊伍達143隊，創下近年新高，各隊近期已陸續展開實舟訓練，不論平日或假日，都能看見選手們不畏烈日與風雨，反覆練習划槳節奏與團隊默契，力拼在賽場上展現最佳表現。她指出，龍舟競賽不只是速度與體能的較量，更考驗團隊合作與意志力，每支隊伍在賽前投入的大量練習與準備，都是賽事最動人的一部分。
城銷處長林昱志表示，今年社會團體組共有83支隊伍參賽，競爭最為激烈。為鼓勵各隊全力以赴、展現團隊精神，市長今年特別加碼擴大獎勵範圍，除原有第1名至第4名獎金外，新增第5名至第8名各可獲得新臺幣1萬元獎金，第9名至第16名各可獲得新臺幣5,000元獎金，希望讓更多隊伍分享榮耀與成果。
林處長指出，社會團體組去年四強隊伍全數回歸，冠軍寶座競爭備受矚目；機關學校組則將再度上演精采的警消對決。青年暨大專院校組參賽隊伍更由去年的6隊大幅成長至16隊，包括清華大學、陽明交通大學、臺灣大學、新竹高中及去年冠軍香山高中等隊伍皆將參戰，展現青年世代的熱血活力與團隊精神。女子組今年同樣吸引15支隊伍報名參賽，各隊實力持續提升，競爭態勢更加激烈，也充分展現女性選手在龍舟運動中的競技實力與團隊默契。
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