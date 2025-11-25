團隊齊心照護長輩 新竹榮家績優人員獲表揚

家主任與來賓及壽星代表一起唱生日快樂歌切蛋糕。





新竹榮家日前舉辦績優員工及協力廠商表揚暨住民慶生餐會，主任白恩惠向辛勞的第一線同仁及合作廠商表達感謝，並向當月壽星長輩致上溫馨祝福。服務團隊與住民齊聚一堂，在歲末時節共享成果與喜悅，場面溫馨熱鬧。

白恩惠主任致詞時表示，新竹榮家像是一個溫暖且龐大的家庭，長期肩負照顧榮民、榮眷及一般民眾的重要使命，無論是住民生活照顧、醫療照護、膳食服務及文康活動，皆需要同仁與合作夥伴共同投入。她強調，近年來榮家住民持續增加，照護需求與業務量同步提升，若沒有團隊共同承擔與付出，相關服務不可能順利推動。她也提到，主任是負責帶領團隊前進的人，但真正把政策落實、直接面對挑戰的，是所有默默努力的同仁與協力團隊。對協助榮家推動智慧照護、人力管理、後勤與餐飲服務的委外合作夥伴致以肯定。

廣告 廣告

頒獎結束，白恩惠也向當月壽星住民表達祝福，並表示榮家長輩平均年齡雖高，仍在服務團隊與住民互相鼓勵下，以充實、愉快的態度享受每一天。



更多新聞推薦

● 柯文哲「獄中筆記」曝光 指定接班人「若沒黃國昌，民眾黨早就垮了」