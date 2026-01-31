中央社

團隊「超維度」作品印度展出 盼AI素養獲關注 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台灣科技藝術團隊「超維度」總監蔡宏賢（圖）期盼透過作品「VS AI 街頭對戰」，讓更多印度人透過簡單的遊戲，在未來關注或接觸到AI素養。

中央社記者李晉緯新德里攝 115年1月31日

