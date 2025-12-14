團體借閱證助攻 桃園閱讀起飛

桃園市立圖書館長期深耕閱讀教育，推動閱讀扎根成果亮眼，其中自民國102年正式上路的「團體借閱證」制度，透過制度化服務流程與智慧化借閱整合，協助校園、家庭及各類機關更便利取得閱讀資源。桃市圖表示，113年至114年，家庭證與團體證申辦總數累計達9301張。

桃市圖說明，團體借閱證依服務對象分為「家庭證」與「團體證」2大類，申辦流程簡便、定位清楚。其中家庭證以鼓勵家庭共讀為核心，只要設籍桃園市、家戶成員達2人以上即可申辦，每戶限辦1張。目前家庭證累計已達7684張，形成穩定的家庭閱讀人口；若以設籍家戶基數推估，家庭證申辦率約為0.78％。

團體證則是開放桃園市各級學校、機關及依法登記廠商申辦，目前團體證累計1617張，為教學現場提供長期且穩定的閱讀支援。現行桃園市328所學校中，約265校已導入團體借閱證，使用率達80.8％，以國小最為踴躍，其次為國中、幼兒園，近年亦逐步拓展至高中職體系。

桃市圖統計112年至114年校園使用成效指出，校園團體借閱量年均超過39萬冊次，為最主要的團體借閱來源；班級書箱服務推出後，全市國小平均班級閱讀時數增加18％，使用團體證的學校，其館際往返借閱次數更較未使用者高出2.3倍。多項閱讀教育競賽中表現優異的學校，高達9成同時使用團體證與班級書箱。

桃市圖說，市圖將持續推動班級書箱、家庭共讀書單及友善企業合作閱讀計畫，並結合總館與區域分館的智慧閱讀服務，持續提升借閱動能，讓閱讀逐步融入市民日常生活。