團體解散背後真相曝光！瑋哥直言「精蟲」分配是主因 也是最大矛盾來源

記者林宜君／台北報導

網紅團體「反骨男孩」上月在成員少安離開後，老闆酷炫對外證實已與旗下所有藝人解除合約。（圖／翻攝自反骨男孩FB）

網紅團體「反骨男孩」上月在成員少安離開後，老闆酷炫對外證實已與旗下所有藝人解除合約，坦言「我覺得大家就各自安好」，也等同宣告團體解散。這個曾擁有百萬訂閱的團體，如今成員各奔東西，令不少粉絲感嘆不已。

瑋哥語出驚人直言解散是：「是精蟲上面的問題」。（圖／翻攝自《圤雪BS》YT）

近日，曾於2020年前退出「反骨男孩」的前成員瑋哥（陳睿瑋），登上圤智雨與雪碧主持的網路節目《圤雪BS》，首度談及解散主因。當被問及是否因金錢或經營問題時，瑋哥語出驚人直言：「是精蟲上面的問題」，一度讓現場氣氛尷尬，雪碧也立刻提醒他認真回答。瑋哥隨後解釋，所謂「精蟲的問題」，指的是方向、精力與精神層面分配不清，再加上金錢糾紛，導致團隊內部長期失衡。他更直言，問題最大的人是「把大家找來的人」，話中暗指創辦人酷炫，並形容其他成員只是被牽著走。

廣告 廣告

雪碧也補充自身經驗，直言對酷炫的行事風格並不認同。（圖／翻攝自《圤雪BS》YT）

雪碧也補充自身經驗，直言對酷炫的行事風格並不認同。她透露，過去合作時廠商條件早已談妥，卻在後續被酷炫臨時放鳥，連帶影響合作夥伴，讓她相當傻眼。期間一度因瑋哥的玩笑話引發誤會，最後仍由本人澄清，與酷炫並無私人關係。事實上，「反骨男孩」最初由酷炫、孫生與瑋哥於2012年創立，2016年開始以創意短片累積人氣，2017年惡搞節目《中國有嘻哈》的《台灣有嘻哈》更讓團體聲量暴增。隨後陸續加入琳妲、凡凡、培根、本本、蕾菈、艾瑞絲、語謙等成員，團隊規模一度擴大。

更多三立新聞網報導

秋風生前曾在直播中露出不安！聽到「頭骨好看」直呼後背發涼 網友震驚

最新！于朦朧案當晚驚爆11人死亡 陽光上東傳槍響火光

于朦朧遭騙！高泰宇被爆「借200萬買豪車豪宅」欠錢不認帳 還參與虐殺

于朦朧效應延燒！李亭哲爆娛樂圈內幕 65％演員失業 網：活該！

