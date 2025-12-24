團魂滿滿 林頤原被抓包與他刺了3個同款刺青

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團TRASH的吉他手林頤原發行首張台語創作專輯《鼓仔燈》，他分享身上刺青的意義，透露因為喜歡書法，於是將「天地」與「生死」的變體字分別刺在左右胸口，象徵「天地與生死」都掌握在自己身上」。

團魂滿滿的林頤原把「TRASH」的logo刺上脖子。至於腿部的刺青，則記錄著他與TRASH主唱阿夜一路走來的情誼與冒險。他更自曝：「我跟阿夜共同經歷過很多事情，所以我們有三個一模一樣的刺青，分別刺在脖子、左腳跟與右腳踝。」這些刺青都各自承載不同意義，記錄他在人生與創作路上的重要片段與信念。

林頤原上週末舉辦限定音樂分享會，以「泡一壺茶」揭開序幕，將音樂、日常與人生故事揉進一場充滿儀式感的私密聚會，過程中他更提到當年因阿夜的一通電話加入TRASH，並回憶低潮時期對自己的影響及改變；新歌甚至邀請新婚太太「獻聲」，與聽者分享自己人生進入另一重要階段的喜悅。

