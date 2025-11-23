團魂滿滿！TWICE首日後台合照「彩瑛也在」因病缺席轉發子瑜色太感人

TWICE高雄場演出圓滿落幕，子瑜（右一）很開心帶著成員一起回台開唱。（Live Nation Taiwan提供）

台灣女孩子瑜等了10年，終於帶著所屬韓國女團TWICE成員一同回台開唱，本週末在高雄世運主場館一連舉行2場「THIS IS FOR」演唱會，共吸引11萬人次朝聖，聽到子瑜開口高喊「我回來了」，全場瞬間激動不已，除了先前的巡迴快閃店及大規模城市造勢企劃拉開序幕外，演出也加入許多台灣限定內容，不只有成員準備中文歌曲〈日不落〉當作禮物，〈One Spark〉本來在LED的煙火動畫也變成當場施放煙火，還有首次公開〈Magical〉舞台，讓台下ONCE（官方粉絲名稱）又驚又喜。

廣告 廣告

演唱會此次特別以「四面台」的360度全方位舞台舉行，與巨型LED螢幕全面包圍的開場動畫和視覺藍燈光下，巡迴同名曲〈THIS IS FOR〉震撼揭幕，全場瞬間沸騰，尖叫聲此起彼落，緊接著TWICE火力全開，帶來〈Strategy〉、〈SET ME FREE〉、〈I CAN’T STOP ME〉等多首熱門歌曲，中間還有每位成員的個人舞台，再到歷年代表作〈Strategy〉、〈What Is Love？〉、〈FANCY〉，整場演出帶來30多首歌曲、超過2個小時，誠意十足，完美展現TWICE無可挑剔的舞台魅力。

TWICE巡迴首放高空煙火。（Live Nation Taiwan提供）

TWICE演唱會特別以「四面台」的360度全方位舞台舉行。（Live Nation Taiwan提供）

首日演出結束後，TWICE官方社群也放出迅速曬出現場與粉絲的合照，寫下「Felt special performing in TZUYU’s home tonight（今晚能在子瑜的家鄉演出，感覺格外有意義）」，讓網友看到後紛紛留言「歡迎回家」，同步發布的8位成員後台合照中，站在最右邊的志效肩上特別放了草莓貼圖，原來是代表因迷走神經性昏厥而缺席的成員彩瑛，草莓正好是她的代稱，而彩瑛事後也有轉貼高雄場貼文，附上子瑜的代表色藍色愛心和哭哭臉，9人滿滿的團魂，讓台灣ONCE再度感動到落淚。

TWICE高雄2天演唱會，共吸引11萬人次朝聖。（Live Nation Taiwan提供）

不僅如此，官方IG也特別更新了在〈What is Love？〉志效拉著子瑜出來，寫著「Tonight felt sweet like candy （今晚的感覺甜得像糖果一樣）」，娜璉昨天也有在IG限時動態以繁體中文寫下：「高雄的ONCE們今天很謝謝你們，明天也要一起玩得開心喔！」接著又貼上「明天見喔」。而隊長志效今也曬出一大早起床在輕軌旁慢跑的照片，並以繁體中文寫著：「今天的演出也已經準備好加油了。」自律精神令人佩服，也讓粉絲更加期待今晚的精彩演出。

更多中時新聞網報導

餐飲應援藍色 港都飯店優惠齊發

無痛血尿別輕忽 小心是癌敲門

陳淑芳年齡無限制要演一輩子