土商隆重慶祝57週年校慶 表揚典範人物、發行《土商誌》創刊號

「土商之光」戶外LED電子看板啟用典禮。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】國立土庫商工於11月21日隆重舉行第57週年校慶暨合作教育運動會，全校師生透過田徑競賽、趣味賽事、社團表演及班級合作等多元活動，展現團結精神與青春活力。校慶活動以「土商之光」戶外LED電子看板啟用典禮揭開序幕，這象徵學校邁向智慧校園的新里程碑，將有效提升校園資訊傳遞效能。太鼓社與熱舞社的精彩開幕表演熱鬧開場，各界嘉賓與友校師長也蒞臨致賀，共同見證土商的傳承與創新。

吳星宏校長(左起)、第三屆土商故館典範人物何佩玲校長、陳特凱鎮長、黃伯文主委，與何景標校長合影。（圖／記者洪佳伶攝）

校慶開幕典禮中，特別舉行第三屆「榮耀土商故事館」典範人物表揚，本屆表揚對學校有重大貢獻的傑出人士：土庫鎮長陳特凱、土庫鎮調解委員會主委黃伯文，以及退休校長何佩玲。校長吳星宏代表全校師生致謝，並承諾持續深耕技職教育。在「科科有特色、班班有才藝、生生有活力」的辦學理念下，土庫商工不僅將於114學年度成立AI實驗班，近年更有兩位建築科學生錄取台大，展現優異成果，已成為雲林在地學子就讀職業學校的最佳選擇。今年校慶同步發行《土商誌》創刊號，為學校歷史留下珍貴紀錄，彰顯學校重視學生多元發展。

吳星宏校長（左二）致贈薪傳獎王宏隆大師（左一）畫作給土商典範人物何佩玲校長（中），與土庫商工家長會長吳俊儀（右二）、雲林國中校友會理事長吳宏星（右一）合影。（圖／記者洪佳伶攝）

吳星宏校長以「土商57續創佳績」勉勵師生，強調校慶運動會不僅是體育競賽，更是學生展現團隊精神、責任態度與合作學習的重要舞台。期許學生在運動場上學習堅持、尊重與合作，並將這些態度延伸到日常學習與未來職涯發展。全校師生熱情參與田徑競賽、趣味賽事等活動，展現土商人的活力與創意。透過多元活動及合作教育精神的結合，校方致力於培養具備全方位能力的優秀人才。

謝夙秋代表頒發土商故事館楷模青年當選獎牌。（圖／記者洪佳伶攝）

在活動尾聲，校長帶領全體教職員工舉行統測祈福誓師，為高三學生加油打氣。繼前期的「跑百圈」、「騎百里」祈福活動及田中馬拉松應援團之後，師長們再次展現土商團隊的毅力與熱情，以實際行動激勵學生。校長勉勵同學從師長的堅持中獲得力量，期許高三學子能全力以赴，在明年的統測中續創佳績，為個人與學校再添榮耀。