土國伊斯蘭宗教領袖參訪宗博館 拜會心道法師請益宗教交流





土耳其已故伊斯蘭教思想家法圖拉．居廉（Fetullah Gülen）的弟子、日本國際文化教育基金會（JICEF）理事長阿伊泰克．西夫特奇（Aytek Ciftci）跨海抵台，在台灣大學外文系兼任助理教授初雅士（Dr. Osman Cubuk）陪同下，20日參訪世界宗教博物館，上靈鷲山拜會開山住持心道法師，請益宗教交流的經驗，象徵居廉精神的延續，也展現台灣宗教和平的開放性與匯聚力。

居廉推動土耳其伊斯蘭教復興改革運動，強調以知識與善行深化信仰，避免對立，促進跨宗教理解，吸引世界各地追隨者投入教育、文化與宗教和平的工作，信徒尊稱他為「大老師」。2024年10月20日，於美國賓州逝世，享年83 歲。

世界宗教博物館創辦人心道法師長年奔走國際，致力於跨宗教對話，與居廉結緣於1996年，應邀前往土耳其，到居廉創辦的女子學校演講，2016年在美國賓州會晤，兩人保持長期互動，成為摯友。今年10月居廉逝世周年追思會，派代表前往致意，顯現雙方深厚的情誼。

旅居日本東京的西夫特奇首次來台，對世界宗教博物館印象深刻，驚呼「實在太神奇了！」他表示，第一次看到如此完整呈現多宗教文化價值的空間，在博物館深深感受和平不只是術語，而是各宗教以行動力參與，透過對話相互理解，達到真正的和平。

初雅士過去20年常參與館方活動，對博物館以教育與理解為核心的理念十分熟悉，他也向同行的西夫特奇介紹台灣社會如何以尊重差異的方式維繫宗教共存。

西夫特奇表示，他了解心道法師兩年斷食閉關的修行歷程而十分敬佩。並分享「大老師」的教育、和平思想，除了在日本國際學校深耕文化交流，未來也將朝宗教交流努力，希望與世界宗教博物館有更深度的合作。還提及近期赴梵蒂岡拜會教宗良十四世的經驗，感受到不同宗教領袖都以教育與理解作為和平的基礎。

心道法師則強調萬物為主的靈性生態理念，在緬甸籌辦生命和平大學，推廣生態和平，期盼攜手更多不同背景的朋友，從共創、共議到共識，讓同樣追求和平理念的種子，得以在各地開花結果。也非常開心兩位居廉弟子的到訪，使對話在思想與實踐層面都有了新的延伸。

世界宗教博物館長期以文化、教育、公益為基礎推動宗教和平。此次居廉思想傳承者抵台，凸顯台灣以「多元、開放、包容」聞名的宗教環境，在國際宗教交流中具特殊位置。展現不同宗教的相互尊重，也傳遞理解勝於對立，交流帶來和平的意涵。

