土國伊斯蘭宗教領袖弟子參訪宗博館 向心道法師請益宗教交流

靈鷲山開山住持心道法師致贈禮物給到訪的日本國際文化教育基金會理事長西夫特奇（左）。 （靈鷲山佛教教團提供）

土耳其已故伊斯蘭教思想家法圖拉．居廉（譯音）的弟子、日本國際文化教育基金會理事長阿伊泰克．西夫特奇（Aytek Ciftci）在台灣大學外文系兼任助理教授初雅士（Dr. Osman Cubuk）陪同下參訪位於永和的世界宗教博物館，並至靈鷲山拜會開山住持心道法師，請益宗教交流的經驗，象徵居廉精神的延續，也展現台灣宗教和平的開放性與匯聚力。

伊斯蘭教思想家法圖拉．居廉推動土耳其伊斯蘭教復興改革運動，強調以知識與善行深化信仰，避免對立，促進跨宗教理解，吸引世界各地追隨者投入教育、文化與宗教和平的工作，信徒尊稱他為「大老師」；他二０二四年十月二十日於美國賓州逝世，享年八十三歲。

世界宗教博物館創辦人心道法師長年奔走國際，致力於跨宗教對話，與居廉結緣於一九九六年，應邀前往土耳其到居廉創辦的女子學校演講，二０一六年兩人在美國賓州會晤來，保持長期互動，成為摯友。

土耳其已故伊斯蘭教思想家弟子日本國際文化教育基金會理事長西夫特奇（左二）參訪世界宗教博物館。 （靈鷲山佛教教團提供）

居廉的弟子旅居日本東京的西夫特奇首次來台，由台大外文系兼任助理教授初雅士陪同參訪世界宗教博物館留下印象深刻，驚呼「實在太神奇了」；西夫特奇表示，第一次看到如此完整呈現多宗教文化價值的空間，在博物館深深感受和平不只是術語，而是各宗教以行動力參與，透過對話相互理解，達到真正的和平。初雅士也詳細向西夫特奇介紹台灣社會以尊重差異的方式，維繫宗教共存。

兩人參訪宗博館後，前往靈鷲山無生道場拜會開山住持即宗博館創辦人心道法師；西夫特奇表示，他除在日本國際學校深耕文化交流，未來將朝宗教交流努力，希望與世界宗教博物館有更深度的合作。他還提及近期赴梵蒂岡拜會教宗良十四世的經驗，感受到不同宗教領袖都以教育與理解作為和平的基礎。

日本國際文化教育基金會理事長西夫特奇參訪世界宗教博物館，拍照記錄館內的伊斯蘭教文物。 （靈鷲山佛教教團提供）

心道法師表示，世界宗教博物館長期以文化、教育、公益為基礎推動宗教和平；對於居廉思想傳承人西夫特奇到訪，凸顯台灣以「多元、開放、包容」的宗教環境，在國際宗教交流中具特殊位置，展現不同宗教的相互尊重，也傳遞理解勝於對立，交流帶來和平的意涵。