土國農業重鎮 超抽地下水多處現天坑

土耳其中部的農業大省，原本應該滿滿農作物的田地，卻出現660個到670個天坑，長期研究天坑的科學家直接點出，是超抽地下水所導致的結果，當地農民面對多年來嚴重乾旱，只有挖掘更多水井，地下水位每年下降4公尺到5公尺，導致地表下陷，天坑不斷地增加，數量龐大。

1個坑洞寬度有30公尺，土耳其農民說他的一塊田就有兩個坑洞。

農民 穆斯塔法西克：「這個天坑形成於2023年，但在此之前幾年，它的中心就已經出現凹陷，坑洞形成後 我們就停止耕種了，我們不再翻耕這片土地，任其荒廢不再播種，兩年多後 天坑邊緣開始裂開 ，並像這樣蔓延開來。」

這裡是土耳其中部農業區，康雅省，面積和台灣相當，農民抽地下水種植甜菜、玉米和小麥，但是近年來，氣候變遷長期乾旱，農民不得不抽取更多水資源，地下水位迅速下降，光是過去一年，就出現20多個新的天坑。

康雅理工大學地質學教授 費圖拉阿里克：「目前大約有660到670個天坑，這些天坑呈井狀塌陷，就像我們在康雅盆地常見的那種，除此之外還有一些位移和塌陷，深度可達一米。」

科學家警告，土耳其有近1900個地點，雖然沒有大坑洞，但是地表已經出現下沉或塌陷的跡象，類似的風險可能出現在地中海、中東、亞洲、澳洲，甚至美國。不得不正視地下水位下降正威脅當地社區和生態系統。

