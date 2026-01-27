土地公也過尾牙！ 易經專家曝「招財補庫」最佳時機

易經專家王老師指出，2月3日是土地公尾牙，是招財補庫的大好時機。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





最近正值歲末年終尾牙季，各家公司紛紛舉辦盛宴犒賞員工。不過，尾牙可不只是「人」在過，民間信仰中，神明也有專屬的尾牙日。易經專家、「鴻運添財俱樂部」創辦人王老師指出，2月3日正是土地公尾牙，也是民眾招財、補財庫的好時機。

王老師在臉書粉專「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」發文表示，土地公就像「神界里長伯」，日理萬機，供品若準備些甜食，較能討喜。他也提醒，尾牙這天「感謝比祈求更重要」，建議信眾向土地公細數這一年受到哪些照顧、財運上有哪些收穫，一項項誠心說明。

土地公招財時機

至於參拜時間，王老師指出，當天吉時為上午7點至下午3點。若想補財庫、祈求來年財運，疏文中務必加入感謝內容。他也特別點名，業務人員、老闆、需要面對客戶的工作者，以及2025年有賺到錢的人，都很適合在這天祭拜土地公。

供品準備方面，王老師建議，可準備三色金紙（壽金、刈金、福金）或整盒福德正神發財金；糕點如發糕、年糕象徵步步高升；花生糖寓意好事發生；酒代表健康長壽、財源長久；鮮花需成對；四果象徵四季平安（水果以單數為佳）；也可準備自己愛吃的食物，以素食為宜。

王老師也提供參拜地點的選擇，包括住家附近、最熟悉個人狀況的轄區土地公；公司或店面附近、守護事業財庫的土地公；以及平時常去、磁場契合、已有互動的土地公廟，都是合適的祭拜地點。

此外，王老師也分享疏文撰寫方式，表示公司行號與店面經營者可感謝土地公庇佑一整年業績成長、生意興隆；準備轉職或展開新計畫者，可向土地公結算舊年度，並祈求新年度指引；至於補財庫、求財運者，則建議備妥疏文，以示正式與誠意。

