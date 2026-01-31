土地公前動歪腦筋 雙胞胎兄弟假拜拜真偷供品

花蓮美崙土地公廟供品遭雙胞胎兄弟偷走，信眾報警後兩人落網。（圖／東森新聞）





花蓮美崙土地公廟，供品光天化日之下被一對雙胞胎兄弟偷走，約400元的餅乾，信眾發現供品不見了，立刻報警，最後雙胞胎兄弟雙雙落網送辦。

哥哥走進土地公廟，點香後站在神明面前拜一拜，繞著供桌環顧一圈，似乎在打量些什麼，後面弟弟跟進來，不虔誠的拜了四拜，沒過多久哥哥再度走進廟裡，卻是拿著塑膠袋，開始狂拿桌上供品，還藏進外套口袋，弟弟嫌袋子太小，乾脆整盤食物整堆抱著走，再A走幾包小餅乾，根本不怕外面還有其他信眾。

廣告 廣告

廟方人員：「他們這兩個人，應該是肚子餓沒東西吃，價值沒多少啦，那是幾百塊錢的東西而已，現在是信眾還要拜，所以信眾拜好，要找供品的時候不見了。」

這起宮廟供品竊案發生在花蓮美崙，行竊的是一對49歲的雙胞胎兄弟，兩人前後假裝拜拜，實則觀察廟裡廟外，將供品偷走後，還大喇喇走出廟門騎車離開，門口坐了另一位信眾，他們也不在意，後來信眾要收供品時，才發現東西全都不見了，廟方調監視器，驚覺遭小偷。

廟方人員：「就是說你如果真的有需要，你要跟廟方說，因為我們也都有，一些信眾留下來的餅乾水果。」

雙胞胎兄弟，偷了大約400元的餅乾，他們在神明眼皮底下做壞事，警方循線追查到機車行蹤，最後在吉安鄉慶豐村，將2人逮捕到案，依竊盜罪送辦，過年前不少民眾到廟裡參拜，恐怕得多留神，以免小偷連神明的點心都敢摸走。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

7旬婦騎車控衝土地公廟！人車卡廟體慘死

冰棒土地公廟連續遭竊！這次功德箱整個搬走

獨／奇觀！ 小北百貨竟有土地公廟 外地客慕名參拜

