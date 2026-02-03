土地公尾牙來了！把握「黃金6小時」求財轉運 習俗禁忌一次看

【緯來新聞網】今天是國曆2月3日（農曆臘月十六），是乙巳蛇年最後一個「做牙」的日子，也是土地公尾牙，可以把握時機求財轉運，祭祀時間、地點和順序要特別注意，以免觸犯習俗及禁忌。

國曆2月3日是土地公尾牙，是求財轉運的好日子。（示意圖／翻攝自pixabay）

命理師柯柏成指出，拜土地公的時間，民俗上有「頭牙早、尾牙晚」的說法，最佳吉時為下午1至晚上7時，商家或家庭可在拜了土地公後，再拜「地基主」和「門口好兄弟」。



祭拜地點的選擇，商家或公司可在公司神龕前進行，住家可在家中神桌或附近土地公廟祭拜。假如拜過土地公後，要接著拜地基主，則應在廚房或後門，由外向內祭拜。而祭拜土地公的供品，重點在誠心，而不在價格。葷食者可準備三牲，素食者則可用以蔬食、甜品、糕餅與水果替代。



柯柏成說明，祭拜時心存敬意並清楚說明，「今日是尾牙，信士/弟子（祭拜者的名字）誠心準備供品，感謝土地公一年來的保佑，祈求明年繼續保佑家門平安、生意興隆（或實際願望）」，等香燒過三分之一，焚燒土地公金，再焚燒給其他神靈的紙錢；若時間倉促，祭拜可提前進行，但要向土地公明確說明。



另外，拜土地公也要注意習俗和禁忌，祭拜環境要保持整潔、過程中避免說不吉利或帶衝突性的話，以及傳統尾牙宴中「雞頭指人」暗示將被解雇，因此雞頭通常不會出現在尾牙宴中，現代雖然多被當玩笑，但仍須留意場合，仍是忌諱。



柯柏成提醒，祭拜後的供品被視為神明加持祝福過的物品，記得「食福」（呷福氣），務必分食或帶回給家人，尤其是能帶來福氣財運的麻糬與花生。



★ 民俗說法僅供參考 ★

