土地公尾牙信眾湧入崁頂福安宮 白河警分局路檢守護山道安全與安寧

白河福安宮土地公尾牙吸引大批信眾參與，白河警分局連續二天夜間實施路檢守護山道安全與安寧。（記者李嘉祥攝）

臺南市白河區崁頂福安宮祀奉土地公，神威顯赫，不僅是當地村民的守護神，也吸引各地信眾來祈求財運、事業與平安，今年「土地公（福德正神）尾牙」適逢跨年週末假日，福安宮湧入大批求財祈福信眾，為確保往返山區祭祀民眾的行車安全，臺南市政府警察局白河分局連續二天深夜在市道175線及臺1線同步實施路檢勤務，守護山區道路安全與寧靜。

白河警分局此次勤務共取締各式違規不法69件，除查獲詐欺及偽造文書通緝犯1名，並當場舉發使用註銷車牌、牌照遭註銷無車牌仍行駛各1件、無照駕駛5件、汽機車設備改裝致規格不符及車身設備擅自變更10件、汽車頭燈電系改裝LED或HID未登檢3件、未繫安全帶1件；另蒐證噪音汽車舉報環保局召回檢測噪音33件；車輛加裝設備涉違反車檢規定，舉報監理站召回檢測14件。

白河警分局長陳志埕提醒車主，車輛改裝排氣管致噪音經召回檢測超過標準者，環保局會依噪音管制法規定處罰車主或使用人1800至3600元罰鍰，且車輛必須改善至複驗合格止，警方會持續取締守護地方安寧，籲請有改裝興趣車主應注意遵守車輛改裝相關規範，別與荷包及寶貴的時間過意不去。