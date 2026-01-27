土地公尾牙倒數！專家曝2/3補財庫黃金時機 招財秘訣公開

隨著農曆新年腳步接近，神界年度重要慶典即將登場。易經專家暨「鴻運添財俱樂部」創辦人王老師於社群平台發布重要提醒，指出2月3日為土地公尾牙，此日為2026年招財補庫的關鍵時機。

根據王老師說明，土地公在民間信仰中被尊稱為「神界的里長伯」，日常處理眾多信眾事務，工作量相當繁重。為使自身需求在眾多祈願中獲得關注，供品選擇成為關鍵要素。專家特別建議，參拜時務必準備甜食作為供品，透過「給甜頭」的方式討神明歡心，讓土地公在處理繁忙業務時，特別記得並關照信眾的祈求。

關於尾牙參拜的核心精神，王老師強調感謝的重要性遠超過祈求。信眾在參拜過程中，不應僅著重於未來願望的表達，更應回顧過去一年所受庇佑。專家建議詳細列舉具體事項，包括賺取的收入金額、避開的災禍事件等，逐一誠心稟告土地公。透過此種感恩方式，來年的財運祈求將更容易獲得感應。

針對有意在明年補足財庫的信眾，王老師公布當日最佳參拜時段為上午7時至下午3時。若需撰寫疏文，專家特別提醒必須納入感謝詞句，以增強祈願效果。

此項資訊發布後，引發網友熱烈迴響。多數民眾表示將記下相關時辰與準備事項，部分網友對於感謝需要如此詳細表達感到新奇，亦有民眾積極索取疏文範本，期望能夠充實來年財庫。

