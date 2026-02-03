土地公尾牙夜彰化鹿港「送肉粽」！ 里長證實曝送煞路線

彰化鹿港鎮將於今（3）日深夜11時舉行「送肉粽」儀式，當地里長已證實此事，並呼籲鄰里鄉親在儀式進行期間非必要勿在外逗留，以防沖犯事宜發生。此日適逢農曆十二月十六日，也是民間傳統的土地公尾牙日。

彰化鹿港鎮將於今（3）日深夜11時舉行「送肉粽」儀式。（資料照／翻攝畫面）

臉書社團「我愛鹿港小鎮2」發布的送煞公告，本次科儀預計於11時30分結束，總計歷時約半小時。儀式路線規劃從草港巷的事發地點出發，沿著慶安街直行至台17線（鹿草路四段），接著於鹿草路四段205巷100弄路口左轉至排水溝處。

送煞隊伍隨後會右轉沿排水溝北岸直行，經過舊洋厝仔溪至濱海路，最終右轉過高架橋，抵達崙尾南段海堤作為終點。整個儀式路線橫跨多個路段，從市區延伸至海堤。

當地里長特別強調，此科儀舉行的目的是為了「亡者安息，生者安心」。他呼籲居民在送煞時段應迴避相關路線，避免不必要的外出活動。在台灣民間信仰中，「送肉粽」是一種為意外身亡者超渡的儀式，目的是引導亡魂離開事故現場，前往安息之地。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

