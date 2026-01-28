土地公尾牙必吃美食！ 刈包「除厄運.財源滾滾」 潤餅「捲起財富」

台北市 / 綜合報導

下周二，農曆12月16日是土地公尾牙，不少人會在這天吃刈包，將過去一整年不如意通通吃掉，也因為刈包外型像錢包，也有財源滾滾的寓意，而對生意人來說，吃刈包也象徵將商場的的善意謊言包起來吃掉，高雄一間刈包專賣店，業者說當天已經接到不少訂單，除了刈包，潤餅也是尾牙必吃美食，因為形似古代卷起來的銀票，包覆各式餡料，寓意將財富捲起、帶來好運。

在白胖胖的包子內，撒上花生粉和酸菜；放上滷肉最後再灑點香菜，傳統刈包大功告成，高雄這間刈包專賣店，包子五顏六色，口味豐富，下周二，農曆12月16是土地公尾牙，傳統習俗就是吃刈包。業者VS.顧客說：「(尾牙)有一個台灣傳統習俗。」

尾牙吃刈包，象徵虎咬豬，福咬住，將過去一年的不如意通通吃掉，也有一說，刈包外型像錢包，餡料飽滿、財源滾滾，而生意人來說，刈包也象徵將過去一年在商場上講的「善意謊言」包起來吃掉，去除負擔。

刈包業者說：「現在開始有人在預訂了，因為我們那天會很多人排隊，所以我們就是早上時間先接預訂單，下午就是要現場排，(備料)有比平常多一些量。」

民眾說：「下禮拜二會考慮買個刈包來吃。」來吃除厄運，除了刈包，潤餅也是土地公尾牙必吃美食，在餅皮上灑上糖粉、撲菜絲和香腸，最後捲起來，潤餅形似古代卷起來的銀票，包覆各式餡料，寓意將財富捲起、帶來好運。

潤餅業者說：「尾牙當天會比較多人，習俗不一樣啦，有的地方也會吃春捲。」另外還有人會在這天吃雞，取吉的諧音，以及年糕象徵年年高升，還有花生，代表好事發生，歲末年終，民眾準備好用美食，替新的一年討個好兆頭。

