土地公尾牙求財有新招？鄰居門口貼「化學符號春聯」 專業網友秒破解

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

今（3）日適逢土地公尾牙，不少民眾把握時機祭拜祈福，也會在家門口貼上春聯，期盼新的一年財運順遂。一名網友近日發現，鄰居家門口的春聯乍看全是化學元素符號，看了好幾天還是看不懂，只好上網求助，貼文曝光後迅速吸引大批網友加入解謎行列。

該名網友在Threads分享照片表示，鄰居家的春聯上寫著一整排元素符號，她怎麼看都摸不著頭緒，詢問是否有化學高手能幫忙解釋。對聯內容分別為「Re、Sg、Tc、Au、As、Sc、Ti」以及「Ag、Zn、Na、F、Ga、Hf、Mg」，看起來就像化學課本直接搬到門口。

隨後，有具備理科背景的網友現身解答，第一聯元素名稱分別是「錸、𨭎、鎝、金、砷、鈧、鈦」，中文諧音為「來喜踏金身康泰」；第二聯則是「銀、鋅、鈉、氟、鎵、鉿、鎂」，諧音「迎新納福家和美」；橫幅則是「氟氯雙醛」，諧音「福祿雙全」。

貼文曝光後迅速擴散，吸引超過百萬次瀏覽，不少網友笑稱「這戶人家不好惹」、「裡面一定住著化工大師」、「這是走理工魂路線的春聯嗎」、「福神財神表示看不懂，算了換下一家好了」、「誰說神明過得無憂無慮，再不與時俱進， 連春聯都快看不懂了！！！」

