國曆2月3日，農曆12月16日，是俗稱的"土地公尾牙"，不少民眾會前往土地公廟求財運！在南投竹山紫南宮，來了一群"含金量"很高的客人，是鴻海集團有"錢媽媽"之稱，前總財務長黃秋蓮，也帶領旗下重要幹部，帶著金雞母回娘家參拜！

土地公尾牙求財! 鴻海"錢媽媽"率幹部參拜紫南宮





南投紫南宮，大批信眾湧入參拜，因為2月3日，是農曆12月16日，也就是俗稱的土地公尾牙，有鴻海"錢媽媽"之稱的集團前總財務長黃秋蓮，也率領鴻海旗下事業群重要幹部，帶著象徵招財的紫南宮金雞，回到紫南宮參拜。

黃秋蓮被譽為鴻海集團"錢媽媽" 是鴻海創辦人郭台銘相當信任的財務重臣





黃秋蓮被譽為鴻海集團"錢媽媽"，是鴻海創辦人郭台銘，相當信任的財務重臣，主導集團財務會計，與全球資金調度，內部更曾流傳，郭台銘蓋章，未必拿得到錢，黃秋蓮蓋章，一定拿得到錢，有著舉足輕重的地位。雖然在2024年就申請退休，退居幕後擔任顧問，但仍掌管部分財務大權。

黃秋蓮土地公尾牙現身紫南宮參拜 祈求公司財運亨通業績持續成長





土地公尾牙這天，黃秋蓮帶領參拜的幹部，包括鴻佰科技人資處副理藍凱議，鴻海集團財務副總經理劉德宏，以及鴻騰科技財務資深副總楊俊翰。鴻海的錢媽媽，像是母雞帶小雞，只是小雞們，可都是鴻海的大主管，土地公尾牙這天，現身紫南宮參拜，祈求公司財運亨通，業績持續成長。





